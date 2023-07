Péter Szijjártó: La summit-ul NATO există o şansă bună de a evita riscul escaladării războiului

Budapesta/Vilnius, marţi, 11 iulie 2023 (MTI) - În actuala situaţie, la summit-ul NATO există o şansă bună de a evita riscul escaladării războiului şi de a lua o decizie responsabilă privind perspectiva de aderare a Ucrainei - a declarat marţi, la Vilnius, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó.

Potrivit comunicatului emis de minister, acesta a declarat, la sosirea lui la întâlnirea de vârf care va dura două zile: cel mai important lucru pentru Ungaria este reafirmarea deciziei clare anterioare a NATO, conform căreia organizaţia militară nu este implicată în conflictul armat din Ucraina şi va face tot posibilul pentru a împiedica escaladarea acestuia.

“Este extrem de important pentru noi, cei care trăim în vecinătate, pentru că, dacă un război escaladează, el este o ameninţare în primul rând pentru vecinătatea geografică, nu pentru ţările aflate la sute sau mii de kilometri distanţă” – a spus el.

“În acest context trebuie să examinăm toate celelalte chestiuni, inclusiv relaţia din viitor între NATO şi Ucraina, de exemplu” – a adăugat ministrul.

În legătură cu aceasta, el a subliniat că există o tabără care în ultima vreme a susţinut cu tărie că Kievul ar trebui să primească de data aceasta un program clar referitor la aderare. În schimb, a spus el, există cei care gândesc responsabil şi care au îndemnat tot timpul la prudenţă.

“Aceasta a fost şi poziţia noastră, cu care am fost singuri în forumurile deschise, cel puţin pentru o vreme, dar în spatele uşilor închise această poziţie a fost împărtăşită de mulţi alţii. Dintre aceştia, în ultima vreme, au ieşit câţiva la lumină şi a reieşit că mulţi se gândesc mai responsabil în legătură cu această problemă, decât s-ar fi părut înainte” – a spus Szijjártó.

“În mod evident, admiterea în NATO a unei ţări aflate în război nici nu poate intra în discuţie (…) Acest lucru ar reprezenta în acelaşi moment un risc de război pentru întreaga alianţă” – a avertizat el.

Péter Szijjártó a considerat că există o şansă bună pentru a lua o decizie responsabilă în acest sens, întrucât proiectul documentului final al summit-ului nu include nicio dată concretă pentru aderare, practic se face referire la declaraţia aprobată la Bucureşti, în 2008, care prevedea că “Ucraina ar putea deveni membră a NATO la un moment dat, în viitor, dacă va fi cazul”.

El a subliniat că programele anuale ale Ucrainei vor fi evaluate de miniştrii de externe ai statelor membre şi că NATO nu este doar o alianţă militară, ci şi una bazată pe valori, astfel aceste aspecte vor fi luate şi ele în considerare, în procesul aderării.

Ministrul a evidenţiat: o asemenea valoare importantă este, de exemplu, protecţia drepturilor minorităţilor naţionale, ceea ce reprezintă, de asemenea, o aşteptare vizavi de Ucraina, iar Ungaria va acorda o atenţie deosebită acestui aspect, care va juca un rol important în elaborarea poziţiei guvernului.

El a salutat faptul că proiectul actual al declaraţiei finale formulează clar şi în legătură cu faptul că Ucraina poate fi invitată la un moment dat în viitor dacă îndeplineşte condiţiile, adică dacă nu există “nu se ia niciun fel de angajament”.

“Aşa cum stau lucrurile acum, există o şansă bună de a evita o decizie absolut iresponsabilă, de a evita o decizie care ar implica un risc uriaş de escaladare a războiului” – a spus el.

“Dacă proiectul de text nu va fi modificat în următoarele câteva ore, cred că summit-ul NATO se poate încheia într-o notă liniştitoare, vom fi reuşit să evităm cea mai periculoasă şi iresponsabilă decizie” – a adăugat el.

În ceea ce priveşte ratificarea aderării Suediei, ministrul a spus că guvernul ungar a înaintat Parlamentului deja cu luni în urmă o propunere în acest sens.

“Evident, am făcut acest lucru pentru că susţinem ratificarea, dacă nu am fi susţinut-o, nu am fi depus-o. Aşadar, încheierea de către Parlament a procesului de ratificare este o chestiune tehnică” – a declarat el.