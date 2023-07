Şeful statului ungar a semnat controversata lege privind cariera cadrelor didactice

Budapesta, joi, 6 iulie 2023 (MTI) - Noua lege privind cariera cadrelor didactice, adoptată de Parlamentul ungar, are un conţinut diferit de cea care a declanşat proteste, asigură viabilitatea sistemului public de educaţie şi pune bazele creşterii salariale, a scris Katalin Novák, preşedintele Ungariei, într-un comunicat publicat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Şeful statului a precizat că a semnat, joi, legea adoptată de Parlament şi a dispus promulgarea acesteia.

Katalin Novák a scris că cele mai controversate puncte ale aşa-numitei “legi a statutului”, pusă iniţial în dezbatere şi contestată pe bună dreptate de mulţi, nu mai sunt incluse în legea adoptată sau sunt incluse cu modificări de fond.

“Conţinutul acestei legi este diferit de cel care a declanşat protestul. Prin urmare, după ce am studiat textul noii legi privind cariera cadrelor didactice şi am cântărit intenţiile legislative care au stat la baza acesteia, consider că noua lege asigură viabilitatea sistemului public de învăţământ, oferă un cadru clar şi pune bazele unei creşteri salariale.”- a scris preşedintele Ungariei.

Acesta a subliniat că poziţia sa rămâne neschimbată: cheia viitorului nostru constă în ce fel de adulţi vor deveni elevii de astăzi. Ungaria viitorului are nevoie de tineri siguri pe ei, cu abilităţi competitive şi valori stabile. Acest lucru necesită profesori dedicaţi, performanţi şi respectaţi, şi o educaţie de calitate. Merită să avem în viitor o dezbatere socială reală pe această temă. Există multe sarcini importante care trebuie rezolvate. În primul rând, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a creşte substanţial salariile profesorilor şi pentru asigurarea respectării cadrelor didactice.

Katalin Novák a făcut apel la toţi factorii politici din Ungaria şi la instituţiile UE să facă tot posibilul ca să asigure fondurile necesare cât mai curând posibil pentru a oferi cadrelor didactice ungare o creştere salarială semnificativă.