Cimitirul militar din Valea Uzului - Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT) se teme de falsificarea istoriei

Cluj-Napoca, miercuri, 5 iulie 2023 (MTI) - Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT) se teme de falsificarea istoriei, astfel că a emis o rezoluţie prin care se delimitează de ideea ca în cimitirul militar din Valea Uzului să fie înfiinţat un memorial pentru militarii tuturor naţiunilor, scrie în comunicatul de presă pe care alianţa a transmis-o miercuri agenţiei ungare de presă MTI.

În rezoluţie, preşedinţia naţională a formaţiunii politice maghiare din Transilvania salută faptul că din cimitir au fost îndepărtate crucile de beton amplasate ilegal, însă îşi exprimă, totodată, şi convingerea că “singurul succes, un succes real ar fi fost prevenirea provocări deschise şi a rezultatului acesteia, agresiunea anti-maghiară menită să insufle teamă”.

AMT a reacţionat şi la comunicatul pe care Consiliul Judeţean Harghita l-a emis în ziua precedentă, potrivit căruia autorităţile locale şi judeţene competente, respectiv reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale din România au convenit, în cadrul întâlnirii lor din 30 iunie, să înfiinţeze un memorial separat dedicat eroilor militari de naţionalităţi diferite care au căzut în luptele din Valea Uzului.

“Considerăm inacceptabil cel mai recent acord al oficialilor menţionaţi mai sus. Faptele istorice, respectiv documentele şi sursele relevante disponibile dovedesc că în cimitirul militar din Valea Uzului nu sunt înmormântaţi eroi români (ci exclusiv militari care au murit în timpul serviciului pentru armata austro-ungară), astfel că un memorial al reprezentanţilor diferitelor naţiuni nu poate fi decât un alt mijloc de falsificare a istoriei”, a precizat AMT.

Preşedinţia partidului apreciază că deşi “eforturile politice ale statului român de a rescrie istoria în mod arbitrar şi unilateral” sunt cunoscute deja, faptul că încercarea actuală are loc sub coordonarea lui Csaba Borboly “poate provoca supărare”. “Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita nu numai că nu a fost capabil să prevină provocarea de la Valea Uzului, care a culminat cu atrocităţi fizice, ci acum se pregăteşte să anuleze – sub sloganul fals al reconcilierii – victoria morală obţinută prin mijloace juridice, precum şi să participe activ la acest caz care se clasifică drept falsificare a istoriei”, se arată în rezoluţie.

În rezoluţie se precizează că indiferent de naţionalitatea lor, militarii căzuţi în război merită ca în cinstea lor să fie ridicate monumente. Însă numai în circumstanţe “care să nu ofenseze alte naţiuni şi care să nu caute să reinterpreteze memorialele care există deja şi care funcţionând ca spaţii ale memoriei colective”.

Crucile de beton ridicate ilegal au fost eliminate din cimitirul aşezării depopulate aflate la graniţa dintre judeţele Harghita şi Bacău în dimineaţa zilei de 29 iunie, după ce o hotărâre judecătorească definitivă a obligat Primăria Dărmăneşti să facă acest lucru.

În cimitirul militar din Valea Uzului, pe plăcile de marmură amplasate în timpul unor lucrări de renovare efectuate de satul Sânmartin sunt trecute şi numele unor militari de alte naţionalităţi, printre care şi al unor militari ruşi.

În sinteza pe care a emis-o în 12 iunie 2019, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), care se află în subordinea Ministerului Apărării Naţionale din România, a precizat că în timpul transformării cimitirului – care a avut în perioada 1926-1927 şi a fost efectuată de către autorităţile române – aici au fost descoperite şi şi-au găsit locul de veci rămăşiţele a 444 de militari maghiari (108 cunoscuţi, 336 necunoscuţi), 121 germani (43 cunoscuţi, 78 necunoscuţi), 22 ruşi (4 cunoscuţi, 18 necunoscuţi), 11 români (8 cunoscuţi, 3 necunoscuţi), 3 sârbi cunoscuţi, 2 italieni şi 2 austrieci cunoscuţi, precum şi rămăşiţele a 242 de soldaţi neidentificaţi, a căror naţionalitate este, de asemenea, necunoscută.

Peste câteva zile, în 24 iunie 2019, colonelul Vilmos Kovács, comandantul Institutului şi Muzeului Militar (HM HIM) de la Budapesta – care aparţine de Ministerul Apărării Naţionale din Ungaria şi căruia îi este încredinţată îngrijirea mormintelor, cimitirelor şi monumentelor militare maghiare – a declarat, la Băile Tuşnad, că 5 dintre cei 11 militari pe care autorităţile române i-au considerat ca fiind români erau, de fapt, cetăţeni maghiari, astfel că nu aveau cum să fie eroi morţi ai taberei inamice.

Oficialul ungar a menţionat, de asemenea, că pe cele 600 de cruci din lemn care au fost amplasate în cimitir în timpul renovării anterioare – care a avut loc cu sprijinul statului maghiar – au fost trecute simboluri care se aplică tuturor militarilor care au murit ca eroi, indiferent de naţionalitatea lor: o sabie şi o cască.