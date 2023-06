Viktor Orbán: Unde s-au dus banii de la bugetul UE? - partea 1.

Budapesta, vineri, 30 iunie 2023 (MTI) - Comisia Europeană trebuie să răspundă la nişte întrebări foarte serioase în cadrul şedinţei Consiliului European: trebuie să ne spună unde s-au dus banii de la bugetul UE şi cine este responsabil pentru faptul că în 2,5-3 ani, Uniunea Europeană a fost adusă, practic, în pragul falimentului financiar, a spus premierul ungar Viktor Orbán, vineri, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" de pe postul public de radio Kossuth.

În interviul difuzat de la Bruxelles, prim-ministru a spus: la jumătatea celor şapte ani ai bugetului multianual, comisia a anunţat că a rămas fără bani, iar acum le cere statelor membre să plătească miliarde de euro în plus faţă de ceea ce este prevăzut în buget.

“Există un pachet financiar ucrainean foarte neclar”, întrucât comisia ar da aproximativ 50 de miliarde de euro Ucrainei, deşi nu se ştie, încă, nici cum au fost cheltuite cele 70 de miliarde de euro oferite Ucrainei până acum şi de ce nu a fost suficientă această sumă, a adăugat Orbán.

În plus, comisia mai solicită acum şi o contribuţie de 18 sau 19 miliarde de euro pentru plata dobânzilor crescute ale fondului de relansare creat pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid, deşi maghiarii şi polonezii nu au primit niciun ban din acest fond, a continuat premierul ungar. Există şi o sumă mai mare alocată de către comisie pentru a facilita sosirea migranţilor în Europa, totodată sunt solicitate şi câteva miliarde de euro pentru creşteri salariale, în timp ce Ungariei i se cere să anuleze măsurile de reducere ale cheltuielilor cu utilităţile populaţiei, a mai adăugat şeful de guvern.

“Aşadar maghiarii să plătească acasă mai mult pentru utilităţi, să trimitem aici mai mulţi bani, ca ei să aibă cu ce să îşi crească salariile. Toate acestea sunt de un absurd care enervează nu numai un maghiar, ci aproape orice lider de stat membru al Uniunii Europene”, a spus Viktor Orbán.

Potrivit şefului guvernului de la Budapesta, nu există aproape nicio şansă ca liderii statelor membre UE să accepte propunerile Comisiei Europene pentru modificarea bugetului.

Viktor Orbán a subliniat că “nimeni nu a venit la şedinţa Consiliului European cu gândul de a da mai mulţi bani pentru plata birocraţilor Uniunii Europene, în loc de a ajuta familiile şi cetăţenii de acasă, care se află într-o situaţie dificilă”.

În lipsa unui acord va începe o luptă lungă, Comisia Europeană va pregăti o altă propunere “şi va încerca să cumpere voturile statelor membre, unul câte unul”, a adăugat premierul ungar.

Un lucru este clar: noi, maghiarii, nu putem accepta ca în Ungaria să fie desfiinţată reducerea cheltuielilor cu utilităţile, nu vom da bani pentru a creşte salariile birocraţilor de aici, nu vom da mai mulţi bani Ucrainei până nu ni se va spune unde s-au dus cele 70 de miliarde de euro deja oferiţi, şi considerăm că solicitarea de a mai plăti în plus pentru majorarea dobânzii unui împrumut din care noi nu am primit niciodată suma care ni se cuvine este complet ridicolă, absurdă şi imposibilă, a spus Viktor Orbán.

Pentru a pune capăt războiului din Ucraina este nevoie de încetarea focului şi de negocieri de pace, a subliniat şeful guvernului de la Budapesta.

Viktor Orbán a explicat că în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, în cadrul Uniunii Europene există două şcoli: “cei mari” spun că trebuie să continuăm drumul pe care ne aflăm şi că funcţionează ideea că ruşii pot fi învinşi cu soldaţi ucraineni şi cu banii şi echipamentele occidentului.

El este singurul care reprezintă o opinie contrară, a spus Orbán. A trecut un an şi jumătate, am făcut ce am făcut şi rezultatul este zero, ba chiar unul negativ; aşadar nu am învins Rusia, conducerea politică rusească nu s-a clintit din loc, economia rusă mulţumeşte pentru întrebare, dar este în regulă; în schimb, noi suferim în urma unei inflaţii mari, nu mai avem bani să sprijinim ucrainenii, este evident că acel contraatac pe care l-au lansat ucrainenii merge cam greu şi nu se ştie dacă putem avea orice fel de speranţă în legătură cu asta, a explicat premierul ungar.

Dacă avem la dispoziţie mijloace financiare sau politice, acestea ar trebui folosite în aşa fel încât să ne conducă spre pace, a spus Viktor Orbán. Însă deocamdată, Uniunea nu face acest lucru, a adăugat premierul, potrivit căruia la nivelul UE “ne aflăm, deja, la limita capacităţilor noastre de a performa”.

Prim-ministrul a relatat că se teme că banii noştri i-au fost oferiţi Ucrainei, “pentru un război care nici nu ar fi trebuit să aibă loc”.