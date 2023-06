Hunor Kelemen: Nu trebuie să fim disperaţi pentru că am ajuns în opoziţie

Cluj Napoca, joi, 22 iunie 2023 (MTI) - Nu trebuie să fim disperaţi pentru că am ajuns în opoziţie, au mai existat astfel de perioade în viaţa UDMR şi nu mă tem că Uniunea nu-şi va găsi şi acum glasul, a declarat, miercuri, Hunor Kelemen preşedintele UDMR, într-un interviu acordat portalului de ştiri clujean Maszol.ro.

În opoziţie este loc pentru toţi cei care nu se află la guvernare, a explicat preşedintele uniunii maghiare în interviu. “În opoziţie nu poţi fi izolat, pentru că, dacă ai mesajele tale politice, dacă ai o comunitate căreia să-i transmiţi mesajele tale politice, dacă ai o viziune, atunci o poţi spune”, a afirmat Hunor Kelemen.

Referitor la excluderea UDMR din noul guvern de la Bucureşti, acesta a declarat că unul dintre motivele evidente a fost “prada, lăcomia”, iar celălalt motiv a fost faptul că politicienii români nu se ţin de cuvânt. “După mulţi ani, s-a dovedit încă odată că o mare parte a clasei politice româneşti nu poate transmite societăţii mesajul: puteţi să ne luaţi în serios promisiunile pentru că ne ţinem de cuvânt. Prin asta, mai degrabă, transmit mesajul că orice am promite, ne vom răzgândi şi va fi cumva. Acest “va fi cumva” este de fapt una dintre marile boli cronice ale politicii interne româneşti”, a declarat preşedintele UDMR.

Potrivit lui Hunor Kelemen, ieşirea de la guvernare a UDMR a fost probabil influenţată şi de voinţa preşedintelui Klaus Iohannis, deşi nu se ştie care au fost intenţiile sale, “însă cu siguranţă nu a mişcat un deget pentru a menţine coaliţia”, a mai adăugat politicianul maghiar.

În ceea ce priveşte anii petrecuţi în Guvernul României, acesta a afirmat că este mulţumit de prestaţia celor trei miniştri de la UDMR, că au făcut o treabă bună şi pentru asta merită mulţumiri. Attila Cseke nu numai că a condus bine Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, dar a făcut ca acesta să devină cel mai performant minister. La Ministerul Mediului, Barna Tánczos s-a luptat cu “probleme dificile”, dintre care cea mai cunoscută a fost cea a urşilor, în timp ce Eduard Károly Novák a pregătit Strategia naţională pentru sport, a amintit preşedintele UDMR.

Modificarea Constituţiei a fost cea mai importantă restanţă din perioada în care UDMR s-a aflat la guvernare, care a fost scoasă de pe ordinea de zi din cauza izbucnirii războiului din Ucraina, a declarat Hunor Kelemen. În opinia preşedintelui UDMR, acest lucru s-a datorat şi lipsei de “viziune, pe de o parte, şi de curaj, pe de altă parte”, lucruri care, în opinia sa, lipsesc în general în politica internă românească.

O altă mare restanţă a fost adoptarea legii minorităţilor, care a fost, de asemenea, “pusă în paranteză” din cauza războiului, a explicat Hunor Kelemen. Politicienii UDMR au constatat că războiul stârneşte prejudecăţi şi temeri şi că este uşor să direcţionezi ura către un anumit grup, nu au vrut ca iniţiativa să eşueze, a mai adăugat preşedintele UDMR. Aşa că uniunea mai aşteaptă cu adoptarea ei până când va putea să-i asigure o majoritate parlamentară, a mai afirmat acesta.

UDMR trebuie să respingă extremismul, care are o ascendenţă în politica românească, şi trebuie să păstreze partenerii români şi să se adreseze acelor parteneri români care sunt de bună credinţă, “care ştiu că toate aceste prostii, pe care le spun unii, nu sunt adevărate, a declarat Hunor Kelemen. Noi trăim aici, acesta este locul în care ne-am născut. Indiferent ce regim politic s-a aflat la putere, noi am trăit aici, am contribuit la construirea acestui pământ, la construirea acestei ţări, la construirea Transilvaniei. Aceasta este moştenirea noastră, este şi a noastră. Aşa că nu vrem să o luăm de la nimeni şi nu vrem nici să ne luăm pământul cu noi. Acest lucru trebuie rostit clar şi direct”, a subliniat preşedintele UDMR.