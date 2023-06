Veniturile uzinei Suzuki din Ungaria au depăşit anul trecut două miliarde de euro

Budapesta, joi, 15 iunie 2023 (MTI) - Uzina "Magyar Suzuki Zrt." din Esztergom a produs, în anul 2022, 129 022 de automobile, o creştere anuală de 20%, iar vânzările nete au crescut cu 22,3%, la cifra de 2,144 miliarde de euro, au anunţat, joi, la Budapesta, directorii companiei, în cadrul unei conferinţe de presă.

Directorul general adjunct al companiei ungare, Róbert Krisztián, a subliniat că, anul trecut, din cauza problemelor apărute în lanţurile logistice şi de aprovizionare (în special a lipsei de semiconductori), precum şi a creşterii semnificative a preţurilor la energie şi materii prime, profitul companiei s-a înjumătăţit şi, faţă de anul precedent, a scăzut la 22,7 milioane de euro.

Acesta a precizat că 88% din totalul vânzărilor, aproximativ 114 000 de maşini, au fost exportate în 123 de ţări.

Directorul general adjunct a mai semnalat că uzina din Esztergom produce două modele: Suzuki Vitara, care sunt foarte populare în străinătate, şi S-cross, popular în Ungaria.

Acesta a subliniat că în Ungaria, anul trecut, şi-au menţinut poziţia de lider în vânzările de maşini noi pentru al 7-lea an consecutiv, cu o cotă de piaţă de aproximativ 12,5%, cu aproximativ 14 000 de maşini noi înmatriculate. Acest lucru înseamnă că, până în anul 2022, în Ungaria, din opt maşini noi una a fost înmatriculată cu sigla Suzuki.

În ceea ce priveşte acest an, Róbert Krisztián a explicat că ei monitorizează şi analizează în mod constant situaţia de pe piaţă şi, prin urmare, se aşteaptă ca în acest an piaţa autoturismelor noi din Ungaria să scadă cu 5-6%, comparativ cu anul 2022. În acelaşi timp, sunt încrezători că, până în a doua jumătate a anului, pe măsură ce inflaţia şi ratele dobânzilor vor scădea, piaţa se va consolida suficient pentru ca “vânzările de maşini noi să-şi revină în Ungaria”, a declarat acesta.

La nivel global, cererea pentru modelele produse în Esztergom este permanent mare, a declarat directorul general adjunct al companiei ungare, motiv pentru care se măreşte capacitatea de producţie prin accelerarea liniei de producţie şi prin creşterea numărului de angajaţi.

În acest an, “Magyar Suzuki Zrt.” intenţionează să producă 168 000 de maşini, astfel volumul de producţie al companiei, faţă de anul 2021, va creşte cu aproximativ 50%.

Ildikó Fejesné Gyurján, director operaţional responsabil pentru resurse umane, finanţe şi IT, a declarat că “Magyar Suzuki Zrt.” are în prezent 3200 de angajaţi, iar de la începutul anului 2022 până în luna mai din 2023 numărul acestora a crescut cu 400. În perioada august – septembrie a acestui an, se preconizează să fie angajate alte 178 de personae.