Pelerinaj ecvestru de Rusalii la Şumuleu Ciuc

Cluj Napoca/Gheorgheni, joi, 25 mai 2023 (MTI) - Participanţii la cea de-a 6-a ediţie a pelerinajului ecvestru organizat de Rusalii la Şumuleu Ciuc, care de anul acesta poartă numele lui Márton Áron, îşi vor aduce aminte şi de respectatul episcop din Transilvania, a declarat, joi, la Gheorgheni, Árpád János Potápi, secretar de stat responsabil pentru politici naţionale al Cancelariei Prim-ministrului ungar.

Politicianul va porni călare din Gheorgheni spre Şumuleu Ciuc, însoţit de călăreţii din localităţile învecinate, unde, pe lângă mesajul oamenilor din regiune, aceştia vor duce şi mesajele de rugăciune ale maghiarilor din întreaga lume.

În discursul său, secretarul de stat a subliniat că soarta episcopului romano-catolic, persecutat de Securitate, reflectă nu doar soarta secuilor, ci şi pe cea a maghiarilor care trăiesc pe teritorii care nu mai aparţin Ungariei.

“Mesajul acestor zile este un mesaj de solidaritate naţională. Mesajul acestor zile transmite ideea că, în ciuda tuturor dificultăţilor şi a rupturii care s-a creat între părţile naţiunii, suntem o singură naţiune, fie că trăim aici, în regiunile din Bazinul Carpatic, sau undeva pe mapamond”, a afirmat János Árpád Potápi.

În acest an, pelerinajul ecvestru din Ţinutul Secuiesc are 12 trasee spre Şumuleu Ciuc, cei din Mureş au pornit marţi, iar cei din Covasna au pornit miercuri. Echipele vor ajunge vineri, la ora 18:00, pe muntele Şumuleu de lângă Miercurea Ciuc. Deşi în acest an nu au existat înscrieri, sunt aşteptaţi aproximativ 300 de călăreţi, a anunţat secretarul de stat.

Joi dimineaţă, 60 de călăreţi au pornit la drum din zona Gheorgheni, reprezentanţii bisericilor i-au binecuvântat pe aceştia, iar primarii din regiune le-au înmânat panglici de rugăciune cu mesajele localităţilor pe care le reprezintă.