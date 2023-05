La Gorneşti a fost lansată cea de a treia ediţie a programului de mentorat pentru antreprenori

Gorneşti, joi, 18 mai 2023 (MTI) - Programul de mentorat, organizat în Transilvania pentru a treia oară, transmite mesajul că Guvernul ungar contează pe toţi membrii naţiunii şi toţi membrii naţiunii pot conta pe Guvernul ungar, a declarat, joi, la Gorneşti, în judeţul Mureş, Péter Szilágyi, subsecretar de stat în cadrul Cancelariei premierului ungar.

Subsecretarul de stat responsabil pentru politici naţionale a declarat, în cadrul ceremoniei de deschidere a seriei de evenimente destinate formării profesionale şi organizării comunitare a antreprenorilor maghiari, că, începând din anul 2010, Ungaria gândeşte în termeni de naţiune unită şi acţiune comună, iar continuitatea şi predictibilitatea acestei abordări nu se va schimba nici în circumstanţe dificile.

“Dacă ne uităm în urmă, în ultimii 12 ani, am consolidat instituţiile politicilor naţionale, am avut grijă de comunităţile noastre, am făcut ca în continuare locurile natale să nu fie părăsite. Toate acestea le-am realizat împreună, împreună cu maghiarii de peste hotare”, a declarat subsecretarul de stat.

Péter Szilágyi a amintit că primul Program de mentorat din Transilvania a fost lansat în spiritul redresării, în anul 2021, după o perioadă pandemică îndelungată, însă, în anul 2022, izbucnirea războiului ruso-ucrainean a adus noi provocări serioase şi poveri economice. În politicile naţionale, anul acesta poartă numele de “Anul naţiunii grijulii”, iar Secretariatul de Stat a schimbat denumirea apelului său de proiecte în Programul Naţiunea Grijulie.

Acesta a subliniat că unul dintre punctele forte ale acţiunii comune este Programul de mentorat, în cadrul căruia marii antreprenori cu experienţă se oferă voluntar pentru a-i ajuta pe colegii lor aflaţi la început de drum “să intre pe calea accelerării”.

“Acesta este programul care, cu toate elementele sale, comunică şi transpune grija în succes în dezvoltarea întreprinderilor mentorate”, a declarat Péter Szilágyi, care a mai adăugat că, din anul 2019, Programul de mentorat a călătorit în tot Bazinul Carpatic şi a fost implementat în Voivodina, Slovacia, Ucraina Subcarpatică, în Slovenia în regiunea Prekmurje , Croaţia şi Transilvania, cu avantajul că peste tot s-a creat o comunitate de încredere între mentori şi cei care au fost îndrumaţi.

În acest an, participanţi din 14 judeţe cu populaţie maghiară au aplicat pentru a participa la Programul Mentor din Transilvania, un parteneriat profesional creat între Secretariatul de Stat pentru Politici Naţionale, Fundaţia Pro Economica şi Design Terminal.

Mónika Kozma, director executiv al Fundaţiei Pro Economica din Transilvania, a subliniat că, în România, în următorii patru ani, va fi disponibilă o sumă istorică de fonduri de dezvoltare, motiv pentru care este foarte important ca antreprenorii maghiari să aibă cunoştinţele profesionale care să le permită să acceseze şi să utilizeze aceste fonduri.

Aceasta a explicat că în cadrul Programului de mentorat se organizează, pe tot parcursul anului, activităţi de formare profesională şi de consolidare a comunităţii, bazate pe întâlniri online sau personale, cu implicarea unor experţi financiari şi juridici. În acest an, pentru prima dată, programul din Transilvania va oferi nu doar întâlniri personale în regiunea Târgu Mureş, ci va implica şi etnospora. Următoarea întâlnire va avea loc la Timişoara, în luna iunie, unde sunt aşteptaţi nu doar participanţii programului, ci şi comunitatea maghiară din Timişoara.