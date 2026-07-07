„Kultmozi” kedd esténként az M5 műsorán

Három különleges alkotással várja a filmrajongókat júliusban keddenként 21 órától az M5 kulturális csatorna. A válogatásban a francia újhullámhoz kapcsolódó alkotások, két meghatározó klasszikus, valamint egy, a korszak előtt tisztelgő modern Woody Allen-film is helyet kap. Az irodalmi ihletésű történetek egyszerre szólnak szerelemről, identitásról, veszteségről és az élet nagy kérdéseiről.

Lőj a zongoristára! (1960) – július 7. 21:05

A francia újhullám egyik legizgalmasabb alkotása François Truffaut rendezésében készült, az amerikai író, David Goodis 1956-os Down There című regényének adaptációja. A főszerepben Charles Aznavour, az örmény származású francia sanzonénekes látható, aki egy egykor ünnepelt zongoraművészt alakít. A tragikus múltja elől menekülő férfi új néven, külvárosi bárokban játszik, miközben akaratán kívül belekeveredik a bűnözők világába. A krimi, a romantika és a fekete humor különleges elegyével készült alkotás egyszerre tisztelgés az amerikai gengszterfilmek előtt, miközben a francia szerzői filmek egyik emblematikus darabja.

Rifkin fesztiválja (2020) – július 14. 21:05

Woody Allen személyes hangvételű romantikus vígjátéka egy filmfesztivál kulisszái mögé kalauzolja a nézőt. A történet főhőse, Mort Rifkin (Wallace Shawn) egyre mélyebb magánéleti és alkotói válságba kerül, miközben részt vesznek San Sebastianban a Nemzetközi Filmfesztiválon. A házaspár kapcsolatának problémáival tökéletesen összecseng az észak-spanyol kisváros és a fesztivál atmoszférája. A filmben rengeteg utalást találhatnak a filmművészet klasszikusaira, a többi között Fellini, Bunuel, Truffaut vagy Bergman alkotásaira.

Cléo 5-től 7-ig (1962) – július 21. 21:00

Agnès Varda egyik legismertebb filmje a francia újhullám meghatározó műve. A történet valós időben követi végig két órán át egy fiatal énekesnő, Florence, vagyis Cléo (Corinne Marchand) lelki utazását, aki egy súlyos orvosi vizsgálat eredményére vár. Párizs utcáin bolyongva fokozatosan szembesül saját félelmeivel, magányával és életének valódi értékeivel. A film a női identitásról, a halandóságról és az önismeret fontosságáról mesél dokumentarista hitelességgel.

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