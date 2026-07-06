Egy legenda szerint itt nyugszik Szulejmán szíve – Szigetvár titkainak nyomába eredt Morvai Noémi

Különleges történelmi utazásra invitálta a nézőket a Vár a Kárpát-medence című műsor: Morvai Noémi, az M5 műsorvezetője a szigetvári várba látogatott, ahol egy titkokat őrző rózsakert is várta, amely a hősies helytállás mellett ma már a béke szimbóluma is.

A Duna nyári magazinja, a Nyár ’26 részeként is látható Vár a Kárpát-medence című turisztikai sorozat összeállításában Morvai Noémi a szigetvári vár legfontosabb helyszíneit járta be, ahol szakemberek segítségével megelevenedett a magyar történelem egyik legismertebb ostroma.

A várat 1566 augusztusában I. Szulejmán hatalmas serege vette körül, ám a védők Zrínyi Miklós vezetésével több mint egy hónapon át kitartottak a jelentős túlerővel szemben.

„A történészek szerint Zrínyi nemcsak kiváló hadvezér volt, hanem karizmatikus vezető, akit katonái feltétel nélkül követtek. Gyakorlati tapasztalata, határozottsága és embersége egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a végsőkig kitartsanak mellette. Feleségéhez írt leveleiben rendszeresen »kedvesemnek« szólította hitvesét, ami érzékenyebb, emberközeli oldalát is megmutatja”

– hangsúlyozta Morvai Noémi.

Salamon Ferenc várkapitány elmondta, a vár stratégiai jelentősége a 16. században kiemelkedő volt, hiszen a Dél-Dunántúl egyik legfontosabb átkelőhelyét védte.

„A kor legmodernebb végvárrendszerének részeként megerősített erődben a maroknyi védősereg 32 napon át tartó ellenállása végül szeptember 7-én ért véget, amikor Zrínyi Miklós a megmaradt mintegy háromszáz katonával kitört a lángokban álló belső várból”

– idézte fel a hagyományőrző azt a hősies kirohanást, amely mára a magyar történelem egyik legismertebb önfeláldozó helytállásává vált. Egy kevésbé ismert szigetvári legendát is elárultak: a hagyomány szerint I. Szulejmán szultán szívét Szigetvár közelében temették el.

A riport arra is rávilágított, hogy Szigetvár nemcsak a hősiesség emlékhelye, hanem a megbékélés szimbóluma is. A vár kertjében kialakított Magyar-Török Barátság Rózsakert több száz rózsatőnek ad otthont, amelyet török alapítványok támogatásával és helyi lakosok felajánlásaiból hoztak létre.

„A rózsák egyszerre idézik fel a várvédő hősök emlékét, a történelmi sebek gyógyulását és a két nép közötti békét”

– világított rá Király Lajos múzeumi koordinátor.

Vár a Kárpát-medence – kulturális és turisztikai kalandozások Magyarország legkülönlegesebb helyszínein egész nyáron a közmédia csatornáin.

A sorozat részei a Nyár ’26 adásaiban is megtekinthetők, amelyek 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.

Fotó: MTVA