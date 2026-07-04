Turi Attila, az MMA elnöke nyílt levélben válaszolt Krasznahorkai László írónak

A Nemzet Művésze díj elfogadása egyszerre szimbolikus jelentőségű és nagyon is valóságos üzenettel bíró lépés lenne a „gyöngeségeinken való felülemelkedéshez”, annak a jótékony jelzése, hogy nincs olyan ellentét, kifogás, akadály vagy dühödt értetlenség, amelyet ne lehetne a közjó érdekében leküzdeni – írta Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke Krasznahorkai Lászlónak címzett nyílt válaszlevelében.

Krasznahorkai László Facebook-oldalán tett közzé egy Turi Attilának szóló levelet, amelyben azt írta: „dühödt értetlenséggel” fogadta nemrég a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökétől azt a kérdést, hogy ha az jelölné a Nemzet Művésze elismerésre, elfogadná-e. A Nobel-díjas író úgy fogalmazott: addig nem képes elfogadni a címet, amíg a magyar művészeti életre jellemző „áldatlan állapot” nem változik meg.

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Turi Attila – az MTI-hez is eljuttatott – levelében azt írta: a magyar kultúra rangját emeli, ha méltán elismert kiválóságaink, kulturális életünk legjobbjai együttműködnek, érdemi dialógust folytatnak vagy eltérő nézőpontjaikat közelítik. „Ez nem egyszerűen személyes kérdés, hanem a magyar és az egyetemes kultúra iránt viselt felelősségből fakadó kötelesség” – hangsúlyozta.

Úgy fogalmazott, hogy „az egymással szembeni kérlelhetetlen elutasítás hosszú évtizedek óta lassú méregként emészti fel közös jövőnket. Lankadatlan elszántsággal számolja fel az együttműködés lehetőségét és iktatja ki a mindenkor elengedhetetlen párbeszéd szerepét. Ez a gondolkodásmód biztos lépés az újabb kudarcokhoz és a ”törzsi állapotok„ fenntartásához vezető úton. Azt a képzetet hiteti el álságos módon, hogy problémáink mindenekelőtti és elsőszámú felelőse a ”másik„ oldal. Az a ”másik„ oldal, amellyel – tetszik vagy sem – együtt alkotjuk a teljességet.

Hozzátette: „szívből remélem, hogy lesz annyi bölcsesség mindannyiunkban, hogy a jövőt a kívánatos együttműködésekre és közös értékeinkre építjük„. Ennek a közös nevezőnek az egyik legnemesebb formája a Nemzet Művésze díj is, amely követendő példaként mutatja meg, hogy a kiválasztási folyamatban a művészeti teljesítmény, a szellemi rang játszik meghatározó szerepet” – mutatott rá.

Turi Attila szerint az elismerés elfogadása – amely a közvélekedéssel ellentétben nem áll közvetlen összefüggésben az MMA-tagsággal – egyszerre szimbolikus jelentőségű és nagyon is valóságos üzenettel bíró lépés lenne a ”gyöngeségeinken való felülemelkedéshez„.

„Annak a jótékony jelzése nemzeti közösségünk számára, hogy nincs olyan ellentét, kifogás, akadály vagy dühödt értetlenség, amelyet ne lehetne a közjó érdekében leküzdeni”

– írta az MMA elnöke.

Kiemelt kép: Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten. (Fotó: MTI/Marjai János)