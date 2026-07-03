„Elment egy óriás” – Nagy Ervin is elbúcsúzott Szilágyi Tibortól

Szilágyi Tibor egyike volt azoknak a megkerülhetetlen, monumentális pilléreknek, akikre a szakmánk, a színházunk és a mozgóképes kultúránk épült – írta a kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán. A Kossuth-díjas színművészt a magyar színház és filmművészet meghatározó alakjának nevezte, kiemelve több évtizedes pályafutását és szinkronszínészi munkásságát.

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező csütörtökön hunyt el családja körében. Kapcsolódó tartalom Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel. „Elment egy óriás. Szilágyi Tibor mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot” – írta bejegyzésében Nagy Ervin. Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve – emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, „Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg”. „Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!” – zárta sorait Nagy Ervin. Kiemelt kép: Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész (Fotó: MTI/Keleti Éva)