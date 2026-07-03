„Elment egy óriás” – Nagy Ervin is elbúcsúzott Szilágyi Tibortól

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező csütörtökön hunyt el családja körében.
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„Elment egy óriás. Szilágyi Tibor mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot”
– írta bejegyzésében Nagy Ervin.
Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve – emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, „Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg”. „Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!” – zárta sorait Nagy Ervin.
Kiemelt kép: Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész (Fotó: MTI/Keleti Éva)