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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

„Elment egy óriás” – Nagy Ervin is elbúcsúzott Szilágyi Tibortól

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.03. 15:09

Főoldal / Kultúra

| Szerző: hirado.hu
Szilágyi Tibor egyike volt azoknak a megkerülhetetlen, monumentális pilléreknek, akikre a szakmánk, a színházunk és a mozgóképes kultúránk épült – írta a kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán. A Kossuth-díjas színművészt a magyar színház és filmművészet meghatározó alakjának nevezte, kiemelve több évtizedes pályafutását és szinkronszínészi munkásságát.

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező csütörtökön hunyt el családja körében.

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„Elment egy óriás. Szilágyi Tibor mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot”

– írta bejegyzésében Nagy Ervin.

Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve – emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, „Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg”. „Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!” – zárta sorait Nagy Ervin.

Kiemelt kép: Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész (Fotó: MTI/Keleti Éva)

gyászhír Nagy ErvinSzilágyi Tibor (színművész)

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