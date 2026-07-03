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Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.07.03. 10:33

Főoldal / Kultúra

| Szerző: hirado.hu
Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel.  

A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban – köztük az Üvegtigrisben – nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt és két verseskötete is megjelent.

Kiemelt kép forrása: MTI/Keleti Év

gyászhír

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