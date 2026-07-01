Július 9-én vesznek végső búcsút Simonffy Márta textilművésztől

Július 9-én, jövő csütörtökön 12 óra 45 perckor a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában vesznek végső búcsút Simonffy Márta Ferenczy Noémi-díjas textilművésztől, a Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének egykori elnökétől.

A szövetség közleményében emlékeztettek: Simonffy Márta június 14-én hunyt el. Elismert alkotói munkássága mellett több mint negyedszázadon át küzdött és dolgozott a textilművész szakmáért, építette újjá a Képzőművészek és Iparművészek Szövetségét, szervezte itthon és külföldön egyaránt a nagyszabású kiállításokat, küzdött a művészjáradék létrejöttéért.

Simonffy Márta 1943. augusztus 25-én született Budapesten. 1965 és 1970 között az Iparművészeti Főiskolán tanult, Eigel István tanítványa volt. 1995 és 2001 között a Kulturális Alapítvány a Textilművészetért kuratóriumának elnöke. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének alelnöke, 2004-től pedig elnöke volt.

Egyéni kiállításai voltak 1973-ban az óbudai Zichy-kastélyban, 1978-ban a Fészek Klubban, 1983-ban a Lajos utcai Galériában, 1986-ban Mainzban, valamint 1995-ben a Vigadó Galériában.

2006-tól VI. kerületi önkormányzati képviselő, 2010-től 2019-ig pedig terézvárosi alpolgármester volt a Fidesz–KDNP színeiben. 1996-ban Ferenczy Noémi-díjjal tüntették ki. 2014-ben a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott. 2021-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült.

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