Egész nyáron elérhető az Operettszínház nagy sikerű darabja a Médiaklikken

A 2025-ben bemutatott zenés előadás középpontjában a legendás Somossy Károly áll, akit joggal neveztek az éjszaka királyának. Az Operettszínház épületének megálmodója és építtetője nemcsak Budapest szórakoztatóiparát formálta át, Európa-szerte ismert impresszárióvá vált. Az 1894-ben megnyílt Orfeum a korszak egyik legnépszerűbb mulatóhelye volt, amelyet rendszeresen felkerestek Bécs, Berlin és Szentpétervár előkelőségei is.

A korabeli beszámolók szerint még a később brit királyként uralkodó VII. Edvárd is megfordult falai között.

Az előadás szerzője Orbán János Dénes, Kossuth-díjas költő, zeneszerzője pedig Pejtsik Péter, akit korábban Oscar-díjra jelölt alkotóként is megismerhetett a közönség. A darab rendező-koreográfusa Bozsik Yvette, aki látványos színpadi világot teremtett a történethez.

A címszerepben a Jászai Mari-díjas színművész, Homonnay Zsolt látható, aki karizmatikus alakítással idézi meg a nagy álmodót és vállalkozót, Somossy Károlyt.

Az alkotók szerint Az Orfeum mágusa egyfajta előtörténete is lehetne a magyar operettirodalom legismertebb műveinek. A produkció megidézi azt a különleges kulturális közeget, amelyből később Kálmán Imre operettforradalma, Krúdy Gyula és Heltai Jenő világa, illetve részben még a Broadway és Hollywood szórakoztatóipara is inspirációt merített.

A Budapesti Operettszínház 100. jubileumi évének díszelőadásaként színre vitt produkció tévéfelvételének premierje tavaly tavasszal volt, aki erről lemaradt, vagy szívesen újranézné a nagyszabású zenés előadást, augusztus 22-ig megteheti a Médiaklikken.

A közmédia ingyenes streamingfelületén ráadásul számos régi és új színházi előadás is várja a kultúra kedvelőit, így a nyár folyamán otthonról is gazdag színházi élményekben lehet részük a nézőknek.

Az Orfeum mágusa – augusztus 22-ig díjmentesen megtekinthető a Médiaklikken.

Fotó: MTVA