Nyertes Zsuzsa unokájánál pótolja be, ami lányánál kimaradt

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész, Nyertes Zsuzsa volt a Duna Családi kör című műsorának vendége, amelyben új, életre szóló szerepéről, a nagymamaságról is beszélt, valamint egy különleges színpadi kihívásra is kitért, ami egyúttal fitten is tartja.

A legtöbbször csinos naivák szerepében láthatja a közönség Nyertes Zsuzsát, aki a Duna délutáni magazinjának vendégeként arról beszélt, milyen darabban próbálná ki magát a jövőben, ami eddig még kimaradt a repertoárjából. „Még nem látott az unokám, Olívia a színpadon, ezért boldogan játszanék gyerekdarabban. Családi rendezvényeken már hallott énekelni, azóta ő is minden tárgyat a kezébe vesz, ami mikrofonra hasonlít, és énekel” – mondta a színművész.

A családi logisztikáról is őszintén beszélt. Elmondása szerint a vidéki fellépések miatt a „rendszeres nagymama-idő” nem mindig megoldható, inkább hektikusan alakul a mindennapokban. „A párom sokkal többet tud menni érte a bölcsödébe, mint én, de megfogadtam, hogy amit kihagytam a lányomnál a hivatásom miatt, azt most szeretném nála bepótolni„

– tette hozzá.

A nyári tervekről szólva elmondta, hogy augusztus végén közös nyaralást terveznek, de nem a passzív pihenést részesítik előnyben. „Képtelenek vagyunk több napon át csak a vízparton feküdni” – fogalmazott, miközben a mindennapi fizikai aktivitás fontosságát is hangsúlyozta.

Egyik aktuális színpadi munkája miatt például rúdtáncolni is megtanult: „Nem viszem túlzásba az én koromban, de múlt év augusztusban az alapokat elsajátítottam”

– jegyezte meg.

Nyertes Zsuzsa szerint a tudatos életmód és az aktív jelenlét segít abban, hogy hosszú távon is megőrizze energikusságát, miközben továbbra is szeretne minél több időt tölteni családjával és új színpadi feladatokkal is foglalkozna.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Családi kör – a nyári szünet alatt a korábbi epizódok újranézhetők a Dunán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga