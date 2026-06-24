Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoznak a (Pesti) Magyar Színház ügyében

Költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen a (Pesti) Magyar Színház (PMSZ) ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóosztálya. A nyomozás a PMSZ (azóta Magyar Színház) azon időszakára irányul, amikor Zalán János volt az igazgató – akit később Hankó Balázs még kulturális miniszterként, a társulat tiltakozása ellenére kinevezett a Kolibri Színház élére.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 2024. május 23-án tett feljelentést ismeretlen tettes(ek) ellen a Pesti Magyar Színház ügyében. Az Index birtokában lévő feljelentést Polt Péter legfőbb ügyésznek címezték azzal, hogy amennyiben az abban részletezett események bűncselekményt valósítanak meg, az elkövetőket vonják felelősségre.

A feljelentés az alapján a belső ellenőrzés alapján történt, amemyet a KIM soron kívül folytatott le a PMSZ működési problémáival összefüggésben arra az időszakra vonatkozóan, amikor Zalán János volt a színház igazgatója. Az a Zalán János, akit Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter – a társulat tiltakozása ellenére – 2025. január 10-én kinevezett a Kolibri Színház élére – írta a lap.

A feljelentésre azután került sor, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium Belső Ellenőrzési Főosztálya 2024 márciusában – még Csák János minisztersége alatt – a közigazgatási államtitkár kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzést folytatott le a Pesti Magyar Színház működési problémáival összefüggésben a 2022. január 1. és 2024 márciusa közötti időszakra kiterjedően: Zalán János ekkor már a második ciklusát töltötte a színház élén. Az ellenőrzés alapján elkészített jelentés kapcsán az Index úgy fogalmazott, hogy

az alábbi bűncselekmények történhettek: költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, hűtlen kezelés bűntette.

Az említett jelentés, amely az Index birtokában van, rögzíti, hogy az ellenőrzést végző szerv a vizsgálat során számos szabálytalanságot tárt fel. A dokumentumot, amelyet egy szakértő, három belső ellenőr és egy vizsgálatvezető írt alá, mellékletként csatolták a feljelentéshez.

A jelentés rögzíti, hogy a Pesti Magyar Színház egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki a színház tevékenységének teljes körű, átfogó irányítását végzi. Az ellenőrzött időszakban a PMSZ igazgatója Zalán János volt, de a jelentés felsorolja a gazdasági igazgató, a produkciós igazgató, a gazdaságiigazgató-helyettes, az üzemeltetési és a műszaki vezető nevét is, mint az ügyben érintett vezetőket.

A feljelentésben az olvasható, hogy „a nyomozás során szükséges vizsgálni az elkövetői kör felderítése esetén társtettesi, felbujtói és bűnsegédi magatartást is, így a PMSZ vizsgált időszakban foglalkoztatott munkavállalóinak cselekvőségét, magatartását”. A feljelentés címzettje Polt Péter legfőbb ügyész volt, de az ügy átkerült tőle a NAV-hoz mint nyomozó hatósághoz. Az Index információi szerint néhány hete megkezdődtek a kihallgatások is, ezért a lap 2026. június 18-án a NAV sajtóosztályának a következő kérdéseket tette fel: Hol tart a nyomozás? Hány embert hallgattak ki gyanúsítottként, illetve tanúként? Milyen bűncselekmény gyanújával folyik a nyomozás? Várhatóan mikor zárulhat le a nyomozás?

Kérdéseikre június 23-án a következő választ kapták: „Az ügyben ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A szükséges nyomozati cselekményeket az eljárás során a NAV folyamatosan végrehajtja, de mindezeken túl további nyilvánosságra hozható információ nem adható.”

Az Index még 2024. december 23-án a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak is elküldte a kérdéseit, hogy a Pesti Magyar Színház 2023-as igazgatóváltásakor történt-e feljelentés ismeretlen tettes ellen költségvetési csalás, számviteli rend megsértése és hűtlen kezelés gyanúja miatt, illetve hogy a Kolibri Színház igazgatói pályáztatása során figyelembe veszik-e, hogy Zalán János, a Pesti Magyar Színház korábbi igazgatója, aki szintén a pályázók között van, a fent említett eseményekkel kapcsolatban érintett lehet. Választ nem kaptak. A Magyar Színházi Társaság azonnali magyarázatot kért Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől, a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság elnöksége viszont üdvözölte a lépést.

Nagy Ervin színész – akkor még Tisza-aktivistaként – Facebook-bejegyzésében írt Zalán János kinevezéséről, amelyet több szempontból is elhibázott döntésnek tartott. A színész szerint Zalán a Kolibrit csak koncként kapta meg, hogy tartsa a száját. Nagy Ervin Hankó Balázs kulturális kegyelmi botrányának nevezte az esetet, és kijelentette, hogy ez az ügy nem lesz elengedve. Ez nem egy gazdasági társaság, hanem a gyerekek kedvenc színháza, amelyet nem árusíthatnak ki kulturális gengsztereknek, vélekedett Nagy Ervin, aki azóta a Tisza Párt országgyűlési képviselője és kultúráért felelős államtitkár lett – olvasható az Index hasábjain.

Kiemelt kép: Zalán János (Fotó: MTI/Soós Lajos)