Vörös csokoládé: Félelem, remény és zsarnokság – egy megrázó történet országos tévépremieren a Dunán

A második világháború embert próbáló éveit és azok hosszú árnyékát mutatja be egy megrázó történeten keresztül a Vörös csokoládé című magyar tévéfilm. A 2026-os alkotást június 27-én 22:05-től láthatják a Dunán.

A Kriskó László rendezésében készült alkotás középpontjában két fiatal zsidó lány, Éva és Mária áll, akik 1944-ben a háború és az üldöztetések elől menekülve egy nagyváradi kúriában keresnek menedéket. A rejtett kommunista sejt és a két fiatal zsidó lány, akik a túlélésért mindent kockára tesznek. A biztonságosnak hitt rejtekhely azonban hamarosan a félelem és a bizonytalanság színterévé válik. A ház ura, Imre, a kivételes tehetségű matematikus-filozófus egyszerre megmentő és fenyegető figura: egy olyan ember, akinek személyiségében a zseni és a manipulátor különös elegyet alkot.

Az országos tévépremierben látható film nem csupán történelmi dráma, hanem mély lélektani utazás is. A kúria falai között kibontakozó események során féltékenység, árulás, önfeláldozás és a túlélésért vívott küzdelem fonódik össze, miközben a szereplőknek saját erkölcsi határaikkal is szembe kell nézniük.

Imre nem fél játszani a tűzzel. Éva és Mária gyorsan rájönnek, hogy az igazi veszélyt Imre és házvezetőnője, Eszter jelenti. A nagyváradi kúria falai között egyre sötétebb titkok bukkannak felszínre. Mi történik, amikor Imre nemcsak védelmet ígér, hanem szélsőséges áldozatot vár el? Féltékenység, árulás, menekülés és önfeláldozás, a teremtőbe vetett hit és egy darab csokoládé.

Évekkel később a férfit sötét múltja utoléri Londonban. 1975-ben egy fiatal lány, Elizabeth felfedi Imre bűneit, a hazugságok összeomlanak. A történet nem kímél és csak egy kérdés marad: hogyan teszik a háború borzalmai az embert – remény és szeretet nélküli zsarnokká?

A forgatókönyvet Horváth Áron, L. Takács Bálint, Nagy Csongor, Pajer Róbert, Porogi András és Szabó Róbert Csaba jegyzik, a film zenéjét Ákos szerezte, operatőre Csincsi Zoltán. A szereplőgárdában többek között Ábrahám Kira, Nagy-Jancsó Júlia, Nyomárkay Zsigmond, Fesztbaum Béla és Elek Ferenc látható.

A Vörös csokoládé érzékeny és feszült hangulatú alkotás, 18 éven felülieknek ajánlott.

Fotó: Izsák Film

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