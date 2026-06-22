Elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színművész

Életének 64. évében szombaton váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő – tudatta a család a Stúdió K-val, amely hétfőn tette közzé a halálhírt honlapján. Tarr Zoltán közösségi oldalán emlékezett meg a művészről.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, mély szomorúsággal értesült Nyakó Júlia haláláról.

„Kivételes tehetségű művész volt, aki évtizedeken át gazdagította a magyar színházi és filmes életet. Alakításaiban mindig ott volt az őszinteség, az emberség és a művészet iránti alázat. Egy igazi tehetség hagyott itt minket” – hangsúlyozta.

„Őszinte részvétem családjának, barátainak, pályatársainak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték. Emlékét megőrizzük” – írta Tarr Zoltán.

Nyakó Júlia Debrecenben született 1963. február 8-án. A debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztá­lyos diákjaként Rózsa János filmrendező választotta ki készülő alkotásának főszerepére:

a Vasárnapi szülők című 1980-as filmben debütált.

A Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1980-ban három hónap után otthagyta. Fodor Tamás hívta játszani, amikor megtudta, hogy otthagyta a főiskolát.

1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatának tagja volt. 1987-1991 között a győri Kisfaludy Színház színművésze volt, 1992-1994 között a szolnoki Szigligeti Színházban lépett fel és vendégként játszott Szabadkán is. 1994-től a kecskeméti Katona József Színház tagja volt, majd szabadúszó lett. 1997 óta a Stúdió K-val dolgozott.

A színház mellett olyan filmekben szerepelt, mint a Szörnyek évadja (1987) Jancsó Miklós rendezésében, az 1994-es Woyzeck Szász János rendezőtől, a Hamvadó cigarettavég (2001), a Friss levegő (2006), a Márió, a varázsló (2008), az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről (2017) Enyedi Ildikótól, a 2018-as Genezis és a Valan – Az angyalok völgye (2019). Olyan televíziós sorozatokban is játszott, mint a Drága örökösök vagy a Tündérkert.

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Búcsúztatása időpontjáról a család később ad tájékoztatást.

Kiemelt kép forrása: Tarr Zoltán közösségi oldala