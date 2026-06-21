Magyar film kapta a közönségdíjat a kolozsvári TIFF filmfesztiválon

Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a 25. alkalommal megrendezett kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) közönségdíját – közölte vasárnap a kolozsvári Krónika.

A kolozsvári román nemzeti színházban szombat este rendezett ünnepélyes gálán a tízezer eurós pénzjutalommal járó Transilvania Trófeát a spanyol Carlos Sait Lionel című alkotása kapta. A legjobb rendező a görög Konsztantina Kocamani kapta a Titanic Ocean című filmért, a zsűri különdíja Goran Stankovic Mi atyánk című filmjéé lett, míg a legjobb alakításért járó díjat Muriel D’Ansembourg kapta a Truly Naked (Tényleg meztelen) című filmben játszott szerepéért.

A magyar filmgyártás kolozsvári úttörője emlékére létrehozott, első alkalommal odaítélt Janovics Jenő-díjat a lengyel Roman Gutek nyerte el, aki producerként tevékenykedik, és több filmfesztivált is alapított. A díjat évente egy-egy olyan személyiségnek ítélik oda, aki úttörő szellemével, látásmódjával és az iparágban új utakat nyitó képességével nyomot hagyott a nemzetközi filmművészetben.

A fesztiválon a legendás olasz színésznő, Ornella Muti különdíjat vehetett át.

Az idén februárban Magyarországon bemutatott, és nagy közönségsikernek örvendő Itt érzem magam otthon főhőse Rita (Lovas Rozi) egy nap egy ismeretlen lakásban ébred, miután elrabolták. Fogvatartói, az Árpád család tagjai azt állítják, hogy ő valójában Szilvi, egy rég elveszett családtagjuk, és ennek megfelelően próbálják ráerőltetni új identitását. A nő kezdetben menekülni próbál, ám hamar ráébred, hogy a túlélés érdekében kénytelen alkalmazkodni a rá osztott szerephez és a család sajátos szabályaihoz.

A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló magyar pszichológiai thrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A közönségdíjas alkotást vasárnap ismét levetítik a fesztiválon. Az alkotás június 26-án debütál a romániai mozikban.

A kolozsvári filmfesztivál 25. kiadásán 210 filmet vetítettek 49 országból. A versenyprogramban tíz dokumentumfilm és tizenkét nagyjátékfilm szerepelt.

Kiemelt kép: Nézők a kolozsvári Művész mozi vetítőtermében a Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) 2023. június 14-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)