Tarr Zoltán: A múzeumok a megértés és a megértetés terei, amiből jelenünk épül

Múzeumaink szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, ezek a megértés és a megértetés terei, amiből jelenünk épül – mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 24. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján szombaton Budapesten.

Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tarr Zoltán arról beszélt: egyértelmű volt, hogy a kilenc éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot.

A múzeumban neki fognak látni a meg nem kezdett felújítás valódi előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, látogathatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit – szögezte le a tárcavezető.

„A Múzeumok éjszakája megnyitója egyben a múzeumok és a kultúra éjszakájának záróeseménye is. (….) Annak a lezárása ez, ahogyan bántak elődeink a kultúrával és a múzeumokkal”

– fogalmazott a miniszter.

Tarr Zoltán kiemelte: az előző kormány újítást és haladást ígért, de helyette tönkretett és gátolt.

„Becsomagolt és elvonta a levegőt, miközben azokat bőkezűen támogatta, akik silány politikai üzeneteik közvetítői voltak. A szakembereket nagyon gyakran semmibe vette, műkincseiből és értékes műtárgyaiból pedig gyakran úgy válogatott, mintha csak egy piacon járt volna” – értékelte az Orbán-kormány tevékenységét a miniszter.

A politikai-ideológiai alapú megkülönböztetést és az erre épülő finanszírozási rendszert fel kell hogy váltsa a szakmaiságot, az élményalapúságot, és a kreativitást előnyben részesítő hozzáállás, amely a kultúra és benne a múzeumok, gyűjtemények szabadságára épül – szögezte le Tarr Zoltán.

„A múzeum örökség, kincseink őrzője, tudásunk tára és személyes nyugodt szigetünk is egyben, ahol kicsit otthonra lelhetünk” – fogalmazott a tárcavezető, aki szerint a múzeumok olyan „béke szigetek” is, amelyekben egy-két órára mi is átélhetjük Munkácsy Mihály műtermének kreatív kuszaságát, vagy megismerkedhetünk azzal, hogy hogyan gondolkodott az Iparművészeti Múzeumot is tervező zseniális Lechner Ödön.

Az elmúlt 16 évben ahogy a közpénz elveszítette közpénz jellegét, úgy a középületek elvesztették középület jellegüket – hangsúlyozta Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért felelős kormánybiztos.

„Mi azonban másképp gondolkodunk” – szögezte le a kormánybiztos, hozzátéve: a város a lakóké, a középületek a nemzeté, a kulturális örökség pedig a miénk.

„Vissza fogjuk adni a tulajdonát a magyar embereknek”

– hangsúlyozta Bódis Kriszta.

Mautner Zsófia gasztronómiai-szakíró, a 24. Múzeumok éjszakája nagykövete a kezdeményezés kiemelt sikereként értékelte, hogy a kulturális programsorozat a digitalizáció térnyerése mellett is képes megőrizni a népszerűségét és több százezer embert tud a múzeumokba hívni, valamint hogy a kisebb múzeumok is be tudják mutatni a tevékenységüket.

Az eseményen részt vett Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója is.

A 24. Múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi és gyermekprogramokkal, workshopokkal, gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. Az idei év központi gondolata, az „Ízekbe zárt történetek” arra hívja fel a figyelmet, hogy a gasztronómia nem csupán a mindennapok része, hanem kultúránk egyik fontos lenyomata is.

A programsorozat részeként mintegy 470 kiállítóhely rekordmennyiségű, megközelítőleg 3100 programmal várja az érdeklődőket. Az idei Múzeumok éjszakája kiemelt városa Sopron.

Részletes információk az eseménysorozatról a muzej.hu weboldalon, a Múzeumok éjszakája mobilalkalmazásában, valamint a rendezvény Facebook- és Instagram-oldalán találhatók.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszédet mond a 24. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján az Iparművészeti Múzeumban 2026. június 20-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)