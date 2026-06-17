Nyár ’26: Túrák, könyvek és emlékek egy helyen

Június 20-tól várja a nézőket a közmédia nyári magazinja, a Nyár ’26, amely délelőttönként jelentkezik a Dunán. A sztárvendégek, zenés produkciók, sportbemutatók, turisztikai és kulináris újdonságok, valamint a változatos programlehetőségek mellett több új és visszatérő, állandó műsorelem is színesíti a műsort köztük az Emlék című sorozat, amelyben ismert művészek és közéleti személyiségek idézik fel életük meghatározó pillanatait.

Június 20-tól, hétfőtől szombatig délelőtt 10 órától két, csaknem egyórás részben jelentkezik a révfülöpi mólóról a Nyár ’26, míg vasárnaponként egy 75 perces válogatásadást láthatnak. A nyári hónapokban is tartalmas, ugyanakkor könnyed kikapcsolódást kínáló magazinműsor a Kárpát-medence értékeitől kezdve a kultúrán és a gasztronómián át egészen az egészséges életmódig számos témát ölel fel.

A Nyár ’26 – a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan – állandó műsorelemekkel is készül a nézők számára. Ezek közül különleges hangulatot ígér az Emlék, amelyben ismert zenészek, művészek és közéleti személyiségek idézik fel életük meghatározó pillanatait olyan helyszíneken, amelyek különleges jelentőséggel bírnak számukra. A személyes történeteken keresztül a nézők nemcsak az emlékeket, hanem a helyekhez fűződő érzelmi kötődéseket is megismerhetik.

A műsor további állandó elemei között szerepel a Vár a Kárpát-medence című turisztikai sorozat, amelyben a közmédia műsorvezetői 70 új helyszínt fedeznek fel határon innen és túl, bemutatva a térség természeti, kulturális és történelmi értékeit. A Program című műsorelem olyan aktív kikapcsolódási lehetőségeket ajánl, amelyek az idősebb korosztály számára is könnyen elérhetők, miközben a családoknak és baráti társaságoknak is ötleteket ad a közös szabadidő eltöltéséhez. Az olvasás kedvelőit Dióssy Klári heti könyvajánlója várja, amely a magyar klasszikus és kortárs irodalom jelentős alkotásaira irányítja a figyelmet. A Receptek műsorelem a magyar konyha hagyományos édességeinek világába kalauzolja a nézőket, míg a Mozgás egyszerűen elvégezhető, otthoni tornagyakorlatokkal ösztönöz az aktív életmódra. A Túratippek a cserkészet világát és a természetjárás hasznos tudnivalóit mutatják be, a Dal című műsorelemben pedig népszerű előadók mesélnek kedvenc szerzeményeik történetéről, az alkotás folyamatáról és a kulisszák mögötti élményekről.

A Nyár ’26 június 20-tól várja a nézőket a Dunán, ahol a nyári magazinműsor változatos témákkal, értékes történetekkel és visszatérő műsorelemeivel kínál tartalmas kikapcsolódást.

Kövessék a Nyár ’26 adásait és fedezzék fel Magyarország és a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Kiemelt kép forrása: MTVA