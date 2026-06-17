Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is el lehet majd jutni a Múzeumok Éjszakája helyszíneire

Múzeumbuszokkal és nosztalgiajáratokkal is eljuthatnak az érdeklődök szombatról vasárnapra virradó éjjel a kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket kínáló helyszínekre a Múzeumok Éjszakáján – hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A hét különböző útvonalon közlekedő Múzeumbusz a rendezvényre szóló karszalaggal, további díj fizetése nélkül vehető igénybe. Menetrendjük a muzej.hu/buszjaratok oldalon érhető el.

A karszalagok kizárólag a rendezvény idején, a múzeumi járatokon érvényesek. A BKK által megrendelt további nappali és éjszakai menetrendszerinti járaton nem jogosítanak utazásra.

A múzeumi járatok a karszalag mellett a díjszabásban szereplő, Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel is igénybe vehetők. A vonatkozó kormányrendelet értelmében díjmentes utazásra jogosultak a Múzeumi járatokat is ingyenesen használhatják – írta a társaság.

A rendezvényre szóló karszalagok a társaság ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban is megvásárolhatók.

Közölték, hogy

a Múzeumok Éjszakáján nosztalgiajáratokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag Nosztalgia-vonaljeggyel vagy Nosztalgia-napijeggyel lehet felszállni.

Az N1-es buszra, az N36-os villamosra, valamint az N7679-es trolira nem érvényes a Múzeumok Éjszakája-karszalag, azzal csak a több vonalon közlekedő Múzeumbuszok vehetők igénybe – olvasható.

Mint írták, az N36-os villamos a Keleti pályaudvar és a Kápolna utca között jár majd, érintve a Közlekedési Múzeum ideiglenes kiállítását az Eiffel műhelyháznál. Az „est egyik látványossága” az Ikarus 60 autóbusz lesz, amely az N1-es vonalon, többek között az Andrássy úton és a Lánchídon, a Keleti pályaudvar érintésével közlekedik majd. A legendás típus trolibusz-változata, az Ikarus 60T is forgalomba áll, különleges utazást kínálva a Keleti pályaudvar és a Jászai Mari tér között. Ezen a vonalon a főváros közlekedéstörténetének meghatározó járműve, a ZiU-9-es troli is közlekedik, amely évtizedeken át a pesti utcakép szerves része volt.

A BKK felhívta a figyelmet, hogy az Ikarus 60 autóbuszon és az Ikarus 60T trolibuszon a férőhelyek korlátozott száma miatt járművenként legfeljebb 21 utas, kizárólag ülőhelyeken utazhat. Igény esetén minden megállóban megállnak ezek a járművek, így a leszállás bárhol lehetséges, felszállni azonban kizárólag a Keleti pályaudvar végállomáson lehet.

Kiemelt kép:Földváry Piroska, a Millennium Háza-NEO Kortárs Művészeti Tér intézményvezetője a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatról tartott sajtótájékoztatón a városligeti Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Térben 2026. június 2-án. Idén az Ízekbe zárt történetek címmel rendezik meg június 20-án a programsorozatot, amelynek középpontjában a gasztronómia és annak a kultúrával való kapcsolata áll majd – MTI/Balogh Zoltán