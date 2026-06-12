Tarr Zoltán visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását

Tarr Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán számolt be pénteken.

Azt írta: a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

„A széles spektrumú közgyűjteményi intézményrendszer tagjaként a Magyar Nemzeti Levéltárat nemcsak meghatározó magyar kulturális kincsnek tekintjük, hanem a kultúra egyik alappillérének is. Feladatunk ennek védelme, hogy a magyar kultúra újra szabad, szakmaiságra épülő terület lehessen” – fogalmazott a miniszter.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)