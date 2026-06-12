Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán

Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán – tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum Nonprofit Kft. pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló – a zeneszerző halála és az 1844-es Himnusz-pályázat eredményhirdetése – alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat.

A megemlékezések a gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai Várfürdő területén található Erkel-szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmárnémeti Aurel Popp Művészeti Líceum végzős diákjának „A mi Erkelünk” című grafikáját. A program a zeneszerző szülőhelyén, az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel-családfa frissített, digitális változatát.

A rendezvényt Áchim Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja. Az események házigazdája Somogyváry Ákos, a társaság elnöke, Erkel-leszármazott lesz.

Kiemelt kép: Erkel Ferenc zeneszerző, a Himnusz megzenésítője (Fotó: Wikipedia)