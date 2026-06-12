A menedékjogi garanciákat az unión kívüli fogvatartási központokban is biztosítani kell, közölte az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka

Az uniós tagállamok a menedékkérők fogvatartására szolgáló létesítmények elhelyezéséről szóló döntéseik során, akár az EU területén kívül is, kötelesek tiszteletben tartani az uniós menekültügyi jogszabályokban rögzített garanciákat – állapította meg indítványában Laila Medina, az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka.

Az ügy előzménye, hogy Olaszország és Albánia 2023 novemberében kétoldalú megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi Róma számára, hogy Albánia területén fogvatartási és visszaküldési központokat működtessen a migrációs folyamatok kezelése érdekében.

Két, kiutasítási határozat hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárt az egyezmény alapján egy albániai létesítménybe szállítottak, ahol nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be. Ezt követően új fogvatartási határozatok születtek velük szemben, amelyek jóváhagyása érdekében az ügy a római fellebbviteli bíróság elé került. A testület előzetes döntéshozatal céljából az Európai Unió Bíróságához fordult.

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Laila Medina rámutatott, hogy az uniós jog nem tartalmaz előírásokat a menedékkérők fogvatartására szolgáló központok földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan, ezért a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy ilyen létesítményeket Albánia területén hozzanak létre.

A főtanácsnok hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az uniós szabályozás teljes körűen meghatározza a menedékkérők fogvatartásának indokait, valamint azokat a minimális garanciákat, amelyekből a tagállamok nem engedhetnek.

Ezek közé tartozik a védelemhez való jog biztosítása, a jogi segítségnyújtáshoz való tényleges hozzáférés, a családi élet tiszteletben tartása, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás lehetősége, valamint annak garantálása, hogy a fogvatartott személyt a fogvatartás bírói felülvizsgálatára nyitva álló időszak lejártával haladéktalanul szabadon bocsássák.

Álláspontja szerint az olasz-albán megállapodás és az annak végrehajtását szolgáló olasz jogszabályok nem tartalmaznak kellően világos és pontos rendelkezéseket e jogok teljes körű biztosítására, ezért fennáll annak veszélye, hogy sérülnek az uniós jog által előírt minimális eljárási garanciák.

A főtanácsnok emellett hangsúlyozta, a nemzeti bíróságok feladata annak ellenőrzése, hogy a fogvatartás körülményei megfelelnek-e az uniós normáknak, valamint hogy biztosított-e a hatékony bírói jogvédelem. E követelményeknek az ország területén alkalmazottal egyenértékű szinten kell érvényesülniük.

A főtanácsnoki indítvány nem köti az Európai Unió Bíróságát, amely későbbi időpontban hozza meg ítéletét az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: U.S. navy photo by Chief Information Systems Technician Wesley R. Dickey/Released)