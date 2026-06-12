A filmszakma képviselőivel találkozott Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki pénteken a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy többablakos finanszírozási rendszert terveznek a köztelevízió átalakításával és egy V4-es koprodukciós alap létrehozásával, a fiatal pályakezdők számára pedig inkubátorprogram működtetését fogják biztosítani. A Filmreform2026 MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írták, csaknem 40 filmes szakmai szervezet részvételével zajlott az egyeztetés.

A csütörtök esti találkozóról szólva úgy fogalmazott: „Fantasztikus látni, hogy már elkezdődött a munka, és a kerekasztal létrejötte is azt bizonyítja, hogy egy aktív, jól szervezett szakmai együttműködés veszi kezdetét.”

Teljes az egyetértés abban a kérdésben, hogy egy

átlátható, szakmai alapú, független intézményrendszer létrehozására van szükség, amelyhez hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet (NFI) intézményvezetői pozíciójára.

Az intézmény új struktúrájában a szakmai szervezetek képviselői helyet kapnak a döntéshozó bizottságokban – emelte ki.

Tájékoztatása szerint szó volt arról is, hogy az adó-visszatérítési rendszer jövőjéről aktív tárgyalásokat folytatnak a Pénzügyminisztériummal, ami meghatározhatja a magyar filmipar versenyképességét a jövőben.

Kiemelte: ez nem egy gyors folyamat, de észszerűen és lépésről lépésre haladnak a kitűzött célok felé, a szakmai szervezetek bevonásával. „Ezúton is köszönöm nekik, hogy megszervezték magukat, és kész javaslataikkal gördülékenyebbé teszik az átszervezést” – zárta bejegyzését Nagy Ervin.

A Filmreform2026 MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében kiemelték, hogy a találkozó mérföldkőnek tekinthető a Filmreform2026 életében: első alkalommal ültek egy asztalhoz a kezdeményezésben részt vevő szakmai szervezetek képviselői és a kulturális kormányzat, hogy közösen kezdjék meg a magyar filmfinanszírozási rendszer és intézményi struktúra megújítását. A megbeszélés célja nem csak az aktuális problémák kezelése volt, hanem egy hosszú távú, folyamatos szakmai együttműködés megalapozása is – hangsúlyozták.

A közlemény szerint Nagy Ervin ismertette, hogy jelenleg mintegy 4 milliárd forint áll rendelkezésre filmfinanszírozási célokra, és jelezte, céljuk, hogy a folyamatban lévő ügyeket mielőbb rendezzék, valamint újraindítsák a támogatási rendszert.

Tájékoztatásuk szerint kiemelt téma volt a pályakezdő alkotók helyzete és az Inkubátor program is.

Az államtitkár megerősítette, hogy a korábban kiválasztott inkubátoros produkciók megvalósulását támogatni kívánják, emellett szándékuk szerint rendezik azoknak a filmterveknek a helyzetét is, amelyek ugyan korábban nyertesként kerültek ki a kiválasztási folyamatból, végül azonban nem részesültek támogatásban.

Kiemelték: a találkozón ismertetett tervek szerint a jövőben a finanszírozás több intézményen és csatornán keresztül valósulhat meg. Az elképzelések között szerepel a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) filmes szerepének bővítése, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) lehetséges részvétele, valamint új regionális együttműködések ösztönzése is – tették hozzá.

Mint írták, a pályázatok újraindításának pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, ugyanakkor az államtitkár jelezte: optimista forgatókönyv szerint az idén ősszel, későbbi ütemezés esetén pedig 2027 elején ismét megnyílhatnak a támogatási lehetőségek.

A Filmreform2026 tavasszal létrejött szakmai kezdeményezés, amelynek munkájába eddig csaknem negyven filmes szakmai szervezet kapcsolódott be. A résztvevők közösen készítették el a magyar filmszakma jövőjéről szóló white papert, amely átláthatóbb, kiszámíthatóbb és széles körű szakmai együttműködésen alapuló működési modellt vázol fel.

Kiemelt kép: Nagy Ervin közösségi oldala