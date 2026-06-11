Múzeumok éjszakája: gladiátorküzdelmekkel színesített ókori római lakomára várja az Aquincum a látogatókat

Gladiátorküzdelmekkel színesített ókori római lakomára és tárlatvezetésekre várja a látogatókat a BTM Aquincumi Múzeum június 20-án, a Múzeumok éjszakáján.

Az idei év központi tematikájához csatlakozva Aquincumban az érdeklődők betekintést nyerhetnek a rómaiak és különböző barbár népek gasztronómiájába, felkereshetik a római és barbár látványkonyhát, megismerkedhetnek a Mithras-kultusz titokzatos lakomáival – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. Ezen az éjszakán mutatkozik be a nagyközönség előtt Az utolsó szállítmány –

késő antik hajóroncs Piruziból és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című legújabb időszaki tárlat, amelyet Láng Orsolya régész kurátori vezetésével is megtekinthetnek a látogatók.

A pesti oldal új urai – Szarmaták Aquincum szomszédságában című időszaki tárlat Mészáros Boglárka régész, míg az Apró kövek – Színpompás padlók. Válogatás az elmúlt 130 év legszebb mozaikleleteiből című állandó kiállítás Kirchhof Anita régész vezetésével látható.

Korokon és borokon címmel látható a Térszínház irodalmi előadása, Fényes Gabriella régész a római latrinák és az ókori fürdők világát mutatja be, a gyerekek családi kalandjátékon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Az esemény elején, még világosban az ArcheoDogs Hungary leletfelderítő kutyái tartanak bemutatót, sötétedést követően pedig interaktív csillagászati program várja az eget kémlelőket. Az éjszakát tűzzsonglőr-bemutató és fáklyás romkerti vezetés zárja.

Kiemelt kép forrása: Aquincumi Múzeum közösségi oldala