Glenn Close színészi pályafutását tiszteletbeli Oscarral ismerik el

Glenn Close színésznőt tiszteletbeli Oscar-díjjal tüntetik ki, továbbá Floyd Norman animációs művész, Ridley Scott brit rendező, valamint Christine Vachon és Pamela Koffler producer is különleges elismerésben részesül – jelentette be szerdán az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS).

„Rendkívüli munkásságán keresztül Glenn Close a filmművészet néhány legösszetettebb karakterét keltette életre páratlan átéléssel. Floyd Norman legendás animátor, aki kiemelkedő pályája alatt lebontotta a korlátokat és művészek generációit inspirálta. Sir Ridley Scott egy igazi látnok, akinek több évtizedes öröksége felbecsülhetetlen hatást gyakorolt a globális mozira és kultúrára. Christine Vachon és Pamela Koffler központi szerepet játszanak az amerikai független moziban, a merész, ambiciózus és jellegzetes történetmesélést képviselve” – méltatta szerdai közleményében a díjazottakat Lynette Howell Taylor, az amerikai filmakadémia elnöke.

A kormányzói díjak közül a humanitárius tevékenységet az 1956-ban alapított Jean Hersholt Humanitárius Díjjal, a kiemelkedő filmes alkotók pályafutását Oscar-életműdíjjal, a legkiválóbb producereket az 1937-ben alapított Irving G. Thalberg-emlékdíjjal ismerik el. 2009 óta ezeket a díjakat nem a hagyományos Oscar-gálán, hanem az Amerikai Filmakadémia Kormányzói Díjátadó ceremóniáján adják át. Az idei gálát november 15-én rendezik meg Los Angelesben.

Glenn Close öt évtizedes színészi pályája alatt több mint száz alkotásban szerepelt, köztük olyan filmekben, mint a Veszedelmes viszonyok, a Végzetes vonzerő, a 101 kiskutya vagy a Támad a Mars!, de ő játszotta Szabó István Találkozás Vénusszal című filmjének főszerepét is. A 79 éves színészt nyolcszor jelölték Oscar-díjra – legutóbb 2021-ben a Vidéki ballada az amerikai álomról című filmért – , de soha nem nyert.

Ridley Scott az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású filmrendezője, Oscar-jelölést kapott a Thelma és Louise, a Gladiátor és a Sólyom végveszélyben című filmek rendezéséért, valamint a legjobb film díjára jelölték a Mentőexpedíció című filmért. Csaknem hat évtizedes pályafutása alatt olyan alkotásokat forgatott, mint a Nyolcadik utas: a Halál, a Szárnyas fejvadász, a Legenda, a Mennyei királyság, az Amerikai gengszter, a Prometheus, Az utolsó párbaj vagy a Napóleon, és hamarosan megjelenik Kutya csillagkép című filmje is. 2024-ben a Brit Birodalom Rendjének Lovagkeresztjével tüntették ki a brit filmiparban végzett szolgálataiért.

Floyd Norman animátorként és storyboard-tervezőként 1956-ban kezdte meg 65 éves pályafutását a Walt Disney animációs filmstúdióban, amelynek ő volt az első fekete animátora. A Csipkerózsika volt az első munkája, és később olyan klasszikusokon dolgozott, mint a Mary Poppins, A dzsungel könyve és a Robin Hood. További jelentős filmes munkái közé tartozik A Notre Dame-i toronyőr, a Mulan, a Toy Story 2. és a Szörny Rt. is.

Vachon és Koffler 1995-ben alapították a New York-i székhelyű független produkciós céget, a Killer Films-et, amelyhez számos nagy siker, köztük a Távol a menyországtól, a Carol, A hitehagyott vagy az Előző életek című alkotások is fűződnek.

Kiemelt kép: Glenn Close amerikai színésznő (Fotó: MTI/MTVA)