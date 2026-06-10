Molnár György Elefánt az Omegáról: „Világsztárok lettünk, de már nem élhettük meg”

Gyermekkoráról, családjáról, az Omega nemzetközi sikereiről és pályafutása meghatározó találkozásairól is mesélt az M5-ön látható Húrokon írt történelem című műsorban Molnár György Elefánt. A Kossuth-, Liszt Ferenc-, Fonogram- és eMeRTon-díjas gitáros bár visszatekintve elégedett a pályájával, azt sajnálja, hogy világsztárságukat már nem aktívan élhették meg.

Molnár György Elefánt értelmiségi, polgári családban nőtt fel. Édesapja hét nyelven beszélt, édesanyja pedig balerinának készült, ám várandóssága miatt lemondott erről az álmáról. Mint felidézte, anyja kiválóan zongorázott, ezért ő maga is tanult a hangszeren, ám nem igazán találta meg benne az örömét.

„Rendkívül bosszantott, amikor a tanárnőm elaludt a játékom alatt” – emlékezett vissza mosolyogva. Később egy ládagitár került a kezébe, amely teljesen magával ragadta. Elmondása szerint annyira szeretett gyakorolni, hogy gyakran ujjvérzésig játszott rajta.

A műsorban arról is beszélt, hogy édesanyja eredetileg táncosnak szánta fiait. Testvére sikeresen haladt ezen az úton, ő maga azonban más pályát járt be. Az artistaképzőbe vették fel, ahonnan később eltanácsolták, ezt követően híradástechnikát tanult.

„Ennek nagy hasznát vettem a zenélésben, mert minden elektronikai dolgot én oldottam meg”

– fogalmazott.

Első zenekarával, a Deccával kapcsolatos egyik legemlékezetesebb történetét is megosztotta. Felidézte, hogy egy sikeres fellépést követően egy zeneszerző hallgatta meg őket, amely végül meghozta számukra a működési engedélyt. Csak később derült ki számukra, hogy a szakember nem más volt, mint Nádas Gábor zeneszerző, aki kisfiát, Nádas Györgyöt ringatta a babakocsiban a meghallgatás alatt.

Pályafutása egyik meghatározó időszaka már az Omegához kötődik. Az együttes angliai turnéja előtt lehetőségük nyílt élőben látni Joe Cockert, akinek koncertje mély benyomást tett rá.

„Irdatlan tömeg volt. A színpad szélén két civil állt, nem értettük, miért. Kiderült, hogy akkor éppen sitten volt kábítószerhasználat miatt, de ki kellett engedniük a szerződés miatt a fellépésre”

– idézte fel.

Omega Red Star néven Angliában, Skóciában és Wales-ben is több mint húsz koncertet adtak. A zenészek szerény körülmények között éltek a turné alatt, otthonról csempészett konzerveket ettek. Molnár György bevallása szerint azóta sem tud jó szívvel sóletet vagy gombalevest enni.

A beszélgetés során a zenekar nemzetközi sikereiről is szó esett. Felidézte, hogy a japán Yamaha Song Festivalra nem jutott elegendő repülőjegy az egész együttes számára, így ő azok között volt, akik végül itthon maradtak. „Nem esett jól” – jegyezte meg. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Omega akkoriban Közép-Európa egyik legsikeresebb zenekara volt, amely nemzetközi összevetésben is megállta a helyét.

Mint mondta, dalaik külföldön is népszerűvé váltak, egyik slágerük amerikai krimisorozat főcímdalaként is felhangzott, lemezeik pedig még arab nyelvű borítóval is megjelentek.

„Nagyon messze eljutottunk. Világsztárok lettünk, de már nem élhettük meg”

– összegezte az Omega rendkívüli történetét.

A teljes beszélgetés a műsor YouTube-csatornáján tekinthető meg.

Húrokon írt történelem | 3. évad – szombatonként 15:30-tól az M5 műsorán.

Fotó: Húrokon írt történelem