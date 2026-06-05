Titkok a játékboltból – új esti mesesorozattal bővül a Csukás Meserádió kínálata

A Csukás Meserádió Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorában június 8-tól minden hétköznap 19 órától hallhatják Gévai Csilla meseíró, illusztrátor új, fantáziadús és szívmelengető mesesorozatát, a Titkok a játékboltból című történetfüzért. A tízrészes esti sorozat meséit Ujréti László, Jászai Mari- és Aase-díjas színművész tolmácsolásában követhetik.

Csukás István Süsüke világot lát, Löwe Éva Mesék a Bakony szívéből és Fecske László Guruló barátok című esti sorozatai után újabb különleges mesevilág nyílik meg a hallgatók előtt. A Titkok a játékboltból egy varázslatos kisváros játékboltjába kalauzolja a gyerekeket, ahol minden polcnak és játéknak saját titkos története van.

A sorozat főhőse Kockás Ede úr, a bölcs és jókedvű játékboltos, aki egész életét a játékok között töltötte. Ede nemcsak a babák, vonatok, társasjátékok és plüssállatok nyelvét érti, hanem a gyerekekét is. Tudja, hogy egy jól elmesélt történet olykor többet segíthet, mint száz tanács. A boltba érkező kisgyerekek mind valamilyen nehézséggel, kérdéssel vagy félelemmel érkeznek, Ede azonban meséivel segít nekik megtalálni a megoldást.

A történetek során megelevenedik egy terepasztal villanyvonattal, amelynek bátor mozdonyvezetője szembeszáll a rosszakarattal; egy különleges társasjáték, amely visszahozza a nevetést a mindennapokba; egy kaleidoszkóp, amely új szemszögből mutatja meg a világot; valamint beszélő labdák, feledékeny memóriajátékok, irigykedő filctollak és egy óvodába készülő csillámpóni is. A mesék játékos formában beszélnek bátorságról, kitartásról, elfogadásról, együttműködésről, valamint a győzelem és a vereség megéléséről.

A sorozat egyik visszatérő alakja Felícián, a kisváros titokzatos, régi játékboltosa. Kockás Ede és egykori barátja története végigkíséri az epizódokat, miközben a hallgatók újra és újra megtapasztalhatják, hogy a jóság, a becsület és a segítőkészség végül mindig megtérül.

Gévai Csilla mesesorozata egyszerre szórakoztató és gondolatébresztő, mivel a történetek az asszociáció erejére épülnek. Kockás Edének minden tárgyról és helyzetről eszébe jut egy újabb mese, amely segít megérteni a világot. A sorozat ezáltal a rádió névadója, Csukás István mesevilága előtt is tiszteleg, hiszen a történetek felépítése a Pom-Pom meséihez hasonló, amelyekben a kerettörténetből kiinduló asszociációk újabb meséket hívnak életre.

Titkok a játékboltból – új mesesorozat június 8-tól minden hétköznap 19 órától a Csukás Meserádióban.

Kiemelt kép forrása: MTVA