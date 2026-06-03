Visszavonul a filmvilág legendája, Clint Eastwood

Hivatalosan is visszavonul a filmszakmától Clint Eastwood. A 96 éves színész-rendező döntéséről az Independent beszámolója szerint fia, Kyle Eastwood tájékoztatta a nyilvánosságot.

Eastwood neve több mint hét évtizede meghatározó a filmiparban. Színészként az 1960-as években vált világhírűvé a Sergio Leone által rendezett spagettiwesternekben, ahol a szűkszavú, kemény tekintetű pisztolyhős megformálásával vált a műfaj egyik legismertebb alakjává. Később olyan filmekkel erősítette meg hírnevét, mint a Piszkos Harry-sorozat.

Rendezőként is maradandót alkotott: pályafutása során számos kritikai és közönségsikert arató filmet készített.

Munkásságát több Oscar-díjjal is elismerték, köztük a Nincs bocsánat és a Millió dolláros bébi című alkotásokért.

Bár az elmúlt években egyre gyakrabban merült fel, hogy visszavonulhat, erre mostanáig nem érkezett hivatalos megerősítés. Fia nyilatkozata azonban lezárta a találgatásokat: Eastwood 96 évesen végleg búcsút int a filmszakmának.

A hollywoodi legenda pályafutása alatt színészként, rendezőként és producerként is meghatározó szerepet játszott az amerikai filmművészetben, neve pedig összeforrt a western- és akciófilmek történetével.

Kiemelt kép: Clint Eastwood többszörös Oscar-díjas amerikai színész-rendező, producer a Jersey Boys című filmje bemutatóján Los Angelesben 2014. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)