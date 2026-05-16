Tarr Zoltán bejelentette: A Tisza-kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát

„Nem fogunk semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan, és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság” – hangoztatta Tarr Zoltán.
Kiemelte: a politikának ki kell vonulnia azokból a terekből, ahol korábban honfoglaló módon megjelent, ezért első intézkedései között lesz a közgyűjteményi dolgozók bérének rendezése, a múzeumi költözések azonnal leállítása, valamint a kulturális intézmények, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) „erőszakos központosításának” megszüntetése, amely
„megint csak a politikai ideológia megvalósításának az egyik eszköze volt”.
Hozzátette: az MNMKK megszüntetésénél kiemelten figyelnek majd arra, hogy a múzeumok működésében zavar ne keletkezzen.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, kinevezés előtti meghallgatásán az Országházban 2026. május 11-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)