Kiválasztották a Nemzeti Filmintézet 11. Inkubátor programjának döntőseit

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.04.17. 15:55

Szerző: hirado.hu
Kiválasztották a Nemzeti Filmintézet (NFI) 11. Inkubátor programjának döntőseit: tíz fiatal, pályakezdő alkotó fejlesztheti tovább első filmtervét az őszi Inkubátor Pitch Fórumig.

Az NFI pénteki közleményében emlékeztettek, hogy az Inkubátor program keretében pályakezdő elsőfilmesek kapnak lehetőséget egy egész estés alkotás vagy rövid animáció elkészítésére. Ötvenhat játékfilm, öt dokumentumfilm és öt animációs rövidfilm terve érkezett be a felhívásra, közülük választotta ki a szakmai előzsűri – Berger József producer, Dombrovszky Linda rendező, forgatókönyvíró, Lakos Nóra rendező, forgatókönyvíró, producer, Pesti Ákos filmgyártási szakember és Takács Ildikó animációs szakember, producer – azt a tíz alkotót, akik filmtervükkel bemutatkozhatnak a fejlesztési szakasz következő eseményén, az őszi pitch fórumon.

A játékfilm kategóriában továbbjutott Bóta Dániel (Laminált boldogság), Donáth Péter (Tizenhét lakás), Sztepanov Sofija (A bizonytalanság és más dolgok, amikkel együtt kell élni),

Kámán Albert (Csak egy kis baráti gesztus), Kölcsey Levente (A hiány újrateremtése), Ladányi Jancsó Jákob (Magányos zuhanás) és Vízkeleti Dániel (Kúszik a gyík). Dokumentumfilmes tervvel jutott a döntőbe Bíró Bálint (Kadét) és Márton Dorottya (Babaházban), Cséri Dorottya pedig az a h o l munkacímű animációs projekttel vehet majd részt a pitch fórumon.

Öt hónap áll az alkotók rendelkezésére a forgatókönyvek megírására, melyeket majd az őszi Inkubátor Pitch Fórumon mutatnak be, ahol a szakmai zsűri és a közönség öt nyertest választ ki.

Ők kaphatnak végül gyártási támogatást, sikeres pályázatot követően. A felkészülést az NFI Fast Forward Programjának workshopjai is segítik.

A nyertes filmtervek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 135 millió, a dokumentumfilmeknél 40 millió forintig nyújt támogatást az Inkubátor program. Rövid, szerzői animációs film elkészítésére legfeljebb 20 millió forint támogatást nyújtanak a filmalkotás hosszától, és az alkalmazott animációs technikától függően.

Az NFI 2015-ben elindított Inkubátor programjának célja a magyar film új hangjainak, friss tehetségeinek és időszerű témák feldolgozásának támogatása. A program alapelve, hogy az NFI a mozifilmekhez képest jóval kisebb költségvetést biztosít a nyertes produkcióknak, így az alkotói kreativitásnak különösen hangsúlyos szerep juthat. A programban olyan alkotások készültek a közelmúltban, mint az Apám lánya, a Lefkovicsék gyászolnak, a Cicaverzum, a Zanox – Kockázatok és mellékhatások vagy a Magasságok és mélységek – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép forrása: MTI/Máthé Zoltán

filmNemzeti Filmintézetrendező

