Rossz hír a műkedvelőknek: három hónapig nem lesz látható a Sixtus-kápolna egyik leghíresebb freskója

Tisztítási munkák miatt felállványozták a Sixtus-kápolnát, és ezért körülbelül három hónapig nem lesz látható Michelangelo Utolsó ítélet című freskója – közölte a Vatikán.

A látogatók továbbra is a Vatikáni Múzeumon keresztül jutnak be a Sixtus-kápolnába. Májusig azonban nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő freskó a maga valójában, a látogatók a freskó nagy felbontású reprodukciójában gyönyörködhetnek az állványokat elfedő vásznon – olvasható a közleményben.

Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója közölte, hogy rendkívüli restaurálásról, pontosabban tisztításról van szó. Emlékeztetett, hogy

utoljára 1994-ben restaurálták Michelangelo remekművét.

A Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeum közös restaurátorcsapatát vezető Paolo Violini elmondta, hogy az utóbbi több mint harminc év alatt szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón.

Eltávolításukkal az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek.

Az 1536 és 1541 között készült freskó 180 négyzetmétert fed le, és több mint 390 alakot ábrázol.

A restaurálás a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet finanszírozásával valósul meg.

Kiemelt kép: A Vatikáni Média képén a vatikáni Sixtus-kápolna falán dolgozik egy restaurátor 2025. május 2-án (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média)