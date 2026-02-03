Rossz hír a műkedvelőknek: három hónapig nem lesz látható a Sixtus-kápolna egyik leghíresebb freskója

A látogatók továbbra is a Vatikáni Múzeumon keresztül jutnak be a Sixtus-kápolnába. Májusig azonban nem lesz látható a kápolna oltárfalát díszítő freskó a maga valójában, a látogatók a freskó nagy felbontású reprodukciójában gyönyörködhetnek az állványokat elfedő vásznon – olvasható a közleményben.
Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója közölte, hogy rendkívüli restaurálásról, pontosabban tisztításról van szó. Emlékeztetett, hogy
utoljára 1994-ben restaurálták Michelangelo remekművét.
A Vatikánváros Kormányzósága és a Vatikáni Múzeum közös restaurátorcsapatát vezető Paolo Violini elmondta, hogy az utóbbi több mint harminc év alatt szabad szemmel nem látható, fehér színű mikronszemcsék ülepedtek le a freskón.
Eltávolításukkal az Utolsó ítélet színei élénkebbek, fényesebbek lesznek.
Az 1536 és 1541 között készült freskó 180 négyzetmétert fed le, és több mint 390 alakot ábrázol.
A restaurálás a Vatikáni Múzeum műkincseinek karbantartását 1982 óta támogató mecénásszervezet finanszírozásával valósul meg.
Kiemelt kép: A Vatikáni Média képén a vatikáni Sixtus-kápolna falán dolgozik egy restaurátor 2025. május 2-án (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média)