„Nyúlnék a telefon után, de már nem lehet” – Dolly megrendítő búcsúja Fenyő Miklóstól

Fenyő Miklós halálhíre megrázta a magyar közéletet. Szombaton egy olyan ikon távozott, aki nemcsak dalaival, hanem személyiségével is maradandó nyomot hagyott. Barátja és zenésztársa, Dolly fájó szívvel emlékezett rá a Duna Családi kör című műsorában.

Fenyő Miklós mindig egyenes, igaz ember volt, széles látókörrel, akivel bármiről lehetett beszélgetni, zenei tehetsége vitathatatlan – mondta az eMeRTon-díjas énekesnő a Duna délutáni magazinműsorában, amelyben közös múltjukról és az elvesztés feldolgozhatatlan fájdalmáról beszélt.

Dolly felidézte, kapcsolatuk gimnazista éveire nyúlik vissza: akkor ismerkedett meg Fenyő Miklóssal és zenekarával, és hamarosan együtt is kezdtek énekelni.

„Nem gondoltam akkor, hogy ez a találkozás az egész életemet befolyásolja majd”

– mondta. Barátságuk az évek során egyre mélyült, kölcsönös tisztelet és őszinte emberi kapcsolat alakult ki közöttük. „Ismertem a feleségét, meséltem a gyerekeinek” – emlékezett fájó szívvel Dolly. Hozzátette, a köztük lévő kötelék három évvel ezelőtt ha lehet, még szorosabbá vált, amikor a közös munka ismét összehozta őket.

A veszteség szinte felfoghatatlan Dolly számára. „Jönnek az emlékek. Tudom, mi történt, de nem tudom elfogadni, hogy nem hívhatom fel többé. Nem lesznek hosszú beszélgetések, nem lesz több közös fellépés. Nyúlnék a telefon után, de már nem lehet” – fogalmazott megrendülten.

