Itthon vagyunk! – Országjárás a Dunával: élőben a magyarság kincsei nyomában

Új sorozatot indított februárban a közmédia Itthon vagyunk! – Országjáró a Dunával címmel. A műsorelem házigazdája, Banner Géza Magyarország öt régióját, valamint Erdélyt járja be, hogy élő bejelentkezéseken keresztül mutassa meg nemzetünk tárgyi, természeti, kulturális és szellemi örökségének legszebb és legkülönlegesebb értékeit – határon innen és túl.

A sorozat a Család-barát és a Családi kör című műsorokban várja a nézőket. Az élő bejelentkezések során a nézők nemcsak ikonikus helyszíneket ismerhetnek meg, hanem emberi történeteken, beszélgetéseken keresztül bepillantást nyerhetnek a helyiek mindennapjaiba, hagyományaiba és közösségi kezdeményezéseibe.

Élmények, ízek, hagyományok

Banner Géza elsőként a Balaton és környéke rejtett kincseit fedezi fel, ahol történelmi emlékhelyek, gasztronómiai különlegességek, természeti értékek és egyedi közösségek kerülnek fókuszba. A későbbi hetekben Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Közép-Magyarország valamint Erdély csodái is bemutatkoznak.

A sorozat az első napon Fejér mellett Veszprém vármegyéből jelentkezett, itt egy mentőkutyás egység munkájába is betekintést engedett. A műsorvezető helyszíni kapcsolással mutatta be azt az elhivatottságot, szakmai tudást és összefogást, amely a mindennapjaikat jellemzi, miközben a nézők egy látványos kutyabemutatón keresztül ismerhették meg a mentésben részt vevő négylábű hősök felkészültségét és különleges képességeit.

Az első hét kiemelt helyszínei

Az első héten többek között Székesfehérvár, Csákvár, Bánd, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany, Keszthely, Hévíz, Sümeg és Ajka értékei kerülnek reflektorfénybe – történelmi emlékhelyek, kastélyok, múzeumok, gasztronómiai különlegességek, fesztiválok és egyedülálló természeti látnivalók bemutatásával, elismert szakemberek és helyi közösségek közreműködésével.

Nyereményjáték: Itthon lenni jó!

Osszák meg, miért szeretnek Magyarországon élni, mi az, amiért büszkén mondják: itthon vagyok! A sorozathoz kapcsolódva nyereményjátékot hirdetett a közmédia. Február 2. és 28. között várják a nézők javaslatait és személyes történeteit. Ha ismernek olyan értéket, élményt, ízt, helyet vagy történetet, amelyet igazi magyar kincsnek tartanak, elküldhetik ajánlásukat az itthonvagyunk@mtva.hu e-mail címre vagy a Család-barát magazin Facebook-oldalára. A javaslatok akár a műsor következő állomásait is meghatározhatják.

A beküldők között a Duna egy két fő részére szóló, 3 nap 2 éjszakás kikapcsolódást sorsol ki a négycsillagos superior Keszthelyi Hotel Helikonban, félpanziós ellátással, korlátlan wellness-, strand- és sportolási lehetőségekkel. A sorsolás időpontja: 2026. március 13.

Itthon vagyunk! – Országjáró a Dunával – február 2-től hétköznaponként a Duna magazinműsoraiban, a Család-barátban és a Családi körben.

Kiemelt kép forrása: MTVA