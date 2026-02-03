Bodrogi Gyula közölte: két hét múlva, Budapesten temetik el Voith Ágit

Voith Ági a múlt héten, 81 éves korában hunyt el. Haláláról ugyancsak Bodrogi Gyula számolt be először.
Kapcsolódó tartalom
A nemzet színésze most a Borsnak elmondta azt is, hogy mikor kísérik utolsó útjára a színésznőt:
Február 19-én lesz a temetés, 14:30-kor a Farkasréti temetőben
– mondta Bodrogi Gyula, hozzátéve: „Nem szűk családi körben lesz, pályatársak, barátok, sokan lesznek. A József Attila Színház is saját halottjának tekinti.”
Bodrogi Gyula arról is beszélt, hogy a búcsúztatáson nem vállal beszédet, mert érzelmileg erre nem érzi magát képesnek, inkább csendben szeretne gyászolni, a szavakat most másra bízná.
„Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni”
– fogalmazott a színművész.
Voith Ági nem sokkal a halála előtt még interjút adott, amelyben sok különböző témáról beszélt.
Kapcsolódó tartalom
Ilyen volt Voith Ági élete – GALÉRIA
„A lelkemben megmaradtam 25 éves, renitens lánynak” – alig pár napja még interjút adott a szerdán elhunyt Voith Ági
A közmédia több tematikus műsorral búcsúzott a Jászai Mari-díjas színésznőtől.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA óbudai gyártóbázisának 7-es stúdiójában készült 2014. január 8-án (Fotó: MTI/Zih Zsolt)