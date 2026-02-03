A Day By Day feldolgozása nyert a Hobo 80 dalpályázatán

A Hobo 80 dalpályázatra összesen 28 érvényes feldolgozás érkezett, rendkívül változatos műfaji megközelítésekben, a rocktól és bluestól a popon, jazzen, szintipopon és reggae-n át. A zsűri kiemelt szempontjai között szerepelt az eredeti művek szellemiségének tisztelete, az alkotói egyediség, valamint a zenei és előadói minőség. Ezek alapján a Day By Day produkciója bizonyult a legerősebbnek a pályaművek közül.

A 2023-ban Gyulán alakult Day By Day egy markáns, műfaji határokat tudatosan kerülő rockzenekar, amely saját hangzásvilágát építi: zenéjük alapvetően rock, metálos energiákkal és punkos attitűddel fűszerezve. A Bereczki Zsolt énekes-basszusgitáros vezette formáció számára kiemelten fontos az egyediség és az őszinte önkifejezés, amit az élő koncerteken kialakult, lelkes közönségük is visszaigazol. A Viharsarok erősödő rockszínterének képviselőiként 2025 decemberében megjelent első, 12 dalos nagylemezükkel és a Hobo 80 pályázaton díjazott Ki vagyok én?-feldolgozásukkal egyaránt bizonyították: határozott céljuk, hogy saját útjukon haladva mutassák meg magukat a hazai zenei életben.

A Hobo 80 dalpályázatának különleges díja egy közös videóklip Földes László Hobóval, amelyhez átfogó kommunikációs támogatás is társul. A győztes zenekar az Úton lenni boldogság című film február 10-i díszbemutatóján veheti át a díjat.

A dalpályázat szorosan kapcsolódik az Úton lenni boldogság című, rendhagyó road movie bemutatójához, amely archív felvételek és több mint 100 órányi új anyag felhasználásával rajzol komplex portrét a Kossuth- és Petőfi életműdíjas Hobo életművéről. A Szederkényi Olga rendezte film alkotói több mint egyéves forgatás során dolgozták fel Hobo kivételes pályáját, az alkotói szabadság, a kitartás és a zene erejének hangsúlyával.

Telefonon sikerült elérni a Day By Day zenekar tagjait. „Nagyon örülünk az első helynek, sajnáljuk, hogy nem lehettünk ott a bejelentésnél, de a legfontosabb, hogy mindenki jól van a történtek után” – mondták. Hozzátették, nagyon várják a találkozást Hobóval és örömüket fejezték ki, hogy a feldolgozásuk, már a Petőfi Rádióban is hallható.

A Hobo 80 dalpályázata és a film bemutatója egyaránt azt üzeni: Hobo öröksége nem lezárt fejezet, hanem ma is élő, inspiráló alkotói tér. A Day By Day győzelme ezt az üzenetet erősíti meg: a Ki vagyok én? kortárs értelmezése egyszerre tiszteletadás és önálló művészi állítás.

Úton lenni boldogság – Így készült a HOBO FILM – február 8-án 22 órától az M2 Petőfi TV műsorán.

Úton lenni boldogság – premier február 13-án 21 órától a Dunán.

