Továbbra is tarol a hazai mozikban a Magyar menyegző – már egy hollywoodi szuperprodukciót is lenyomott

Közlésük szerint
a második hétvégén a film nemcsak megőrizte első helyét a nézettségi toplistán, de az első hétvégéhez képest még növelte is a közönségszámát, ami rendkívül ritka teljesítmény.
Mindezt úgy, hogy Jason Statham legújabb akciófilmjével is versenyben volt – tették hozzá.
A Fórum Hungary forgalmazásában jelenleg országszerte 85 moziban vetített alkotásra mindössze 11 nap alatt több mint 75 ezren váltottak jegyet, ami igen kiemelkedő eredmény – olvasható a közleményben. A közönség továbbra is országszerte láthatja a mozikban az alkotást.
Mint írták, a Magyar menyegző különleges módon ötvözi a magyar néptánc szenvedélyét, a népzene sodró erejét és egy fiatal pár érzelmekben gazdag történetét. A film nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem egyetemes erejét is, azt az érzést, amely határokon innen és túl képes összekötni az embereket.
A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.
Kiemelt kép: a Magyar menyegző egyik jelenete.