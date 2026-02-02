Továbbra is tarol a hazai mozikban a Magyar menyegző – már egy hollywoodi szuperprodukciót is lenyomott

Megállíthatatlan sikert arat a hazai mozikban Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmje, a Magyar menyegző – közölte a produkció hétfőn az MTI-vel.

Közlésük szerint

a második hétvégén a film nemcsak megőrizte első helyét a nézettségi toplistán, de az első hétvégéhez képest még növelte is a közönségszámát, ami rendkívül ritka teljesítmény.

Mindezt úgy, hogy Jason Statham legújabb akciófilmjével is versenyben volt – tették hozzá.

A Fórum Hungary forgalmazásában jelenleg országszerte 85 moziban vetített alkotásra mindössze 11 nap alatt több mint 75 ezren váltottak jegyet, ami igen kiemelkedő eredmény – olvasható a közleményben. A közönség továbbra is országszerte láthatja a mozikban az alkotást.

Mint írták, a Magyar menyegző különleges módon ötvözi a magyar néptánc szenvedélyét, a népzene sodró erejét és egy fiatal pár érzelmekben gazdag történetét. A film nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem egyetemes erejét is, azt az érzést, amely határokon innen és túl képes összekötni az embereket.

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósult meg.

Kiemelt kép: a Magyar menyegző egyik jelenete.