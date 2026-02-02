Mit érdemes nézni a tévében a házasság hetén? A hűség szabadsága – filmek a szeretet sokféle arcáról a közmédiában

Február 8. és 15. között ismét a kapcsolatok, a házasság és az egymás iránti elköteleződés kerül a figyelem középpontjába, hiszen elérkezik a házasság hete. Az idei szlogen: A hűség szabadsága, amely különösen szépen fejezi ki, hogy a valódi elköteleződés nem korlát, hanem biztonságot, bizalmat és belső szabadságot adó szövetség.

A közmédia a házasság hetén olyan filmeket kínál, amelyek a szerelem és a házasság örömeit, valamint kihívásait is megmutatják – nemcsak nemzetközi, hanem magyar alkotásokon keresztül.

A Duna műsorán február 8-án 14 órakor látható egy kuriózum 1936-ból, a magyar klasszikus Dunaparti randevú, amely könnyed formában mesél a szerelem születéséről, Perczel Zita, Ráday Imre és Csortos Gyula főszereplésével. Késő este, 22:20-kor az 1995-ben készült amerikai romantikus film, A szerelem színei mutatja meg, mennyire fordulatos lehet egy kapcsolat. Február 12-én 22:25-kor az Ezerízű szerelem alkotójának, Ritesh Batrának 2019-es filmje, A fénykép látható a csatornán, amely a Berlinale gálavetítésén mutatkozott be nagy sikerrel. A történetben Rafi, az utcafényképész lencse végre kapja Milonit, majd mikor újra találkoznak, váratlan kéréssel lepi meg a lányt: győzködi, hogy játssza el nagyanyja kedvéért a jegyese szerepét.

Február 13-án este a Sárga zsebkendő az újrakezdés és a megbocsátás erejét hangsúlyozza. Udayan Prasad rendező a Katrina hurrikán sújtotta Louisianában gondolatgazdag portrét rajzol meg négy emberről, akik letértek a helyes útról, de megpróbálnak visszatalálni rá. Bálint-napon, február 14-én 21:30-kor A Carosone körhinta könnyed, mégis érzelmes hangvételben idézi meg a szerelmet. A 2021-es olasz alkotás Renato Carosone, a világhírű olasz zenész életét mutatja be, aki a család szeretetteljes nyugalmáért vonult vissza a zenéléstől karrierje csúcsán. Február 15-én délután 14:10-kor egy újabb régi magyar film kerül képernyőre, a Lovagias ügy Kabos Gyulával, majd az estét 22:35-től az Összeesküvők olasz filmdráma zárja, amely a kapcsolatok összetettebb oldalát is megmutatja. Giulia és Marco harminc évesek, és párkapcsolati válságba kerültek. De nem csupán a szerelmük van válságban, hanem állandó anyagi gondokkal is küzdenek, így szinte lehetetlen számukra a különválás.

Az M5 kulturális csatorna kínálata szintén gazdag, különösen a magyar filmek kedvelőinek kedvez. Február 9-én 12:35-kor az 1940-es magyar filmben, a Csereberében Vera (Bordy Bella) félreértések sorozatát követően jut el választottjához. 21 órától az Egy romantikus angol nő hoz nemzetközi kitekintést a hetvenes évek Angliájából Michael Caine-nel. Február 10-én 12:30-kor a Márciusi mese klasszikus magyar szerelmi története látható Turay Ida, Ráday Imre, Törzs Jenő és Berky Lili főszereplésével, 21 órától pedig az Aline – a szerelem hangja a zene és az érzelmek erejéről mesél Céline Dion élete és karrierje által ihletett fiktív életrajzi filmben. Február 11-én 12:35-kor a Tisztelet a kivételnek finom humorral és érzékenységgel közelít a párkapcsolatokhoz Ráday Imre, Tolnay Klári és Rózsahegyi Kálmán főszereplésével. Február 12-én ugyanebben az időpontban a Szerelem csütörtök könnyed hangvétellel szórakoztat, erre garancia Takács Mária és Zenthe Ferenc. Február 13-án 12:30-kor a Balkezes angyal csal mosolyt az arcokra Tabódy Klári és Jávor Pál játékával, majd 21 órakor a Házasságból elégséges őszintén, mégis szerethetően beszél a házasság próbatételeiről, Szöszi (Törőcsik Mari) és Árpi (Bodrogi Gyula), egy fodrász és cukrász életéről.

