Kihirdették a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál győzteseit

Hét kategóriában hirdettek győzteseket a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) díjkiosztó gáláján: a közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen és a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el – tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn.

A BIDF vasárnapi díjkiosztó ünnepségén jelentették be a versenyprogram eredményeit: a díjakról hét kategóriában döntött a zsűri, köztük magyar és nemzetközi művészek, filmes szakemberek és újságírók – olvasható a közleményben.

A közönségdíjas Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmben Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé és kényszeríti őt is az együttműködésre. Pavel „Pasha” Talankin a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein amerikai filmrendezővel együtt mutatta be filmjét.

A másik közönségdíjat Pamela Hogan Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilmje kapta, amely bemutatja, milyen az, amikor egy napra a nők szabadnapot vesznek ki és nem kerül vacsora az asztalra, nem nyitnak ki a boltok és nincs tanítás az iskolában sem.

A Kezedben a tudás jövője című szekció fődíját Najiba Noori és Rasul Noori Hawa asszony és a talibán című alkotása érdemelte ki, míg a különdíjat Amelie Atkins Agatha virágzó almanachja című alkotása nyerte el.

A Kezedben az igazság jövője című kategória fődíját Vivek Chaudhary Mákvirág című dokumentumfilmje vihette haza, míg a kategória különdíját Suzannah Herbert Natchez, a rabszolgatartók fellegvára című alkotása kapta.

A Kezedben a családod jövője szekció fődíját David Bim A Zapata-mocsár meséi, a különdíjat Anastasiya Miroshnichenko Összeolvadva című alkotása nyerte el.

A Kezedben a kapcsolatod jövője kategória fődíját Miro Remo Bolonduljunk meg inkább együtt! című alkotása vihette haza, a különdíjat Emilia Sniegoska Huncut barátnék című alkotása érdemelte ki.

A Kezedben a világ jövője szekció győztese Barry Avrich Végeláthatatlan út című alkotása lett, a különdíjat pedig Tommy Gulliksen Az utolsó küldetés című alkotása vihette haza.

A diákzsűri díját Eloise King Árnyéktudósok című filmje, a nyugdíjas zsűri díját Robin Kvapil Megáll az ész című dokumentumfilmje kapta.

Az idei fesztivált január 24. és február 1. között Budapesten és tíz vidéki városban rendezték meg, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel. Az eseményre Dél-Koreától Kanadáig közel 50 elismert külföldi alkotó érkezett Budapestre, a fesztiválon száz önkéntes dolgozott. A tavalyi BIDF-hez képest 40 százalékkal nőtt az eladott jegyek száma – áll a közleményben.

