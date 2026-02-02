Csukás István a szívünkben él – rajzpályázat élteti a legendás meseíró örökségét

90 éves lenne április 2-án Csukás István, a magyar meseirodalom egyik legnagyobb alakja, akinek örökségét ma is őrzi a közmédia róla elnevezett, gyerekeknek szóló csatornája, a Csukás Meserádió. Emlékét és életművét – hogy Süsü, Pom Pom, Mirr-Murr és társaik mesevilága tovább éljen az új generációk szívében is – a Szárszó Barátai Egyesület országos rajzpályázattal élteti.

Csukás István történetein generációk nőttek fel. A mesék mellett hang- és tévéjátékok, filmek, színdarabok és versek is fűződnek nevéhez. A legendás meseíró művein keresztül ma is él: örökségét és szellemiségét ápolja a közmédia Csukás Meserádiója is, azzal a céllal, hogy biztonságos, értéket közvetítő, szerethető mesevilágot teremtsen a legkisebbeknek. Ezt a küldetést szeretné támogatni a Szárszó Barátai Egyesület is országos rajzpályázatával, amelynek célja – Csukás István 90. születésnapjához közeledve – az emlékezésen túl az is, hogy a felnövekvő generáció megismerje és megszeresse azt a mesevilágot, amely oly sokak gyerekkorát meghatározta.

A kezdeményezésről Dorogi Sándor, az egyesület egyik alapító tagja beszélt részletesen a Duna Család-barát című műsorában. Elmondta: Csukás István életének nagy részét Balatonszárszón töltötte, több évtizedet élt a településen, ahol igazi színfoltja volt a közösségnek. Közösen alapított gyerekszínházuk pedig a mai napig virágzik. Ez a személyes kötődés is arra ösztönözte a baráti kört, hogy méltó módon ápolják emlékét.

Ennek jegyében hirdették meg Csukás István a szívünkben él címmel azt az országos rajzpályázatot, amely a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő születésének 90. évfordulójához kapcsolódik.

A gyerekek kedvenc Csukás-hőseiket és meserészleteiket örökíthetik meg alkotásaikban, szabadon választott technikával.

A rajzpályázat egyszerre tisztelgés egy kivételes alkotó előtt és híd múlt és jelen között, a jövőbe mutatva: lehetőség arra, hogy a fiatalok ceruzával és színekkel meséljék tovább azt a világot, amelyet Csukás István hagyott ránk.

A pályaműveket március 1-ig várják az egyesület postacímére vagy székhelyére. Dorogi Sándor elárulta:

kezdeményezésük iránt már most hatalmas az érdeklődés, nemcsak az ország számos pontjáról, hanem a határon túlról is érkeznek rajzok.

Az eredményhirdetés április 4-én lesz Balatonszárszón. A nyertes pályaművek díjazásban részesülnek és legjobbakat ki is állítják, majd a tárlat útra kel: a rajzokat óvodákban és iskolákban is bemutatják, hogy Csukás István öröksége az új generációk alkotásain keresztül minél több gyermekhez eljuthasson.

A beszélgetés a Médiaklikken nézhető újra.

Kiemelt kép forrása: MTVA