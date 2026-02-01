Új párja élő adásban lepte meg Harsányi Leventét

Magyarország egyetlen dalversenye számos újdonsággal veszi kezdetét február 14-én. A showműsor legújabb évadát Rókusfalvy Lili Harsányi Leventével vezeti – jelentették be a Szerencse Szombatban. Az új házigazdát sikerült élő adásban meglepnie műsorvezetőtársának.

Megújulva, friss lendülettel és új műsorvezető-párossal tér vissza a Duna képernyőjére A Dal. A két népszerű televíziós garantáltan új színt visz a dalválasztóba és gondoskodik a felhőtlen hangulatról. Harsányi Leventét a SzerencseSzombatban sikerült meglepnie Rókusfalvy Lilinek, így a sorsolás nézői láthatták először újra együtt a két képernyőst. Az új házigazda korábban már több évadban vezette a showműsort. Jelenleg a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjeként és a Dunán látható Azt beszélik című talk-show állandó vendégeként találkozhatnak vele. Február 14-től azonban visszatér a dalverseny színpadára Rókusfalvy Lili oldalán, aki hatodik alkalommal vezeti a nemzeti dalválasztót.

„Nagyon jó lesz visszatérni, a zene mindig is közel állt hozzám, a műsorvezetés pedig nap mint nap az életem része évtizedek óta” – mondta Harsányi Levente, hozzátéve, hogy az ország legújabb dalait megmutatni, az előadókkal egy színpadon állni különösen jó érzés. A műsorvezető örül, hogy ismét közösen vezethetnek műsort Rókusfalvy Lilivel. A Duna showműsorainak háziasszonya kiemelte, hogy: „korábban dolgoztunk már együtt showműsorban, sokat tanultam akkor Levitől, nagyon szeretem az energiáját”.

Hét héten át a hazai könnyűzenére és a Kárpát-medence legújabb szerzeményeire irányítja a figyelmet a közmédia. A Dal 2026 műfaji sokszínűséget ígér, és tovább gazdagítja hazánk könnyűzenei örökségét, valamint a Petőfi Rádió zenei kínálatát, ahol a műsor élőben követhető lesz. Az új évad élő adásaiba 30 dal kerülhetett be, és újdonságként garantáltan két alkalommal hangozhatnak el. A bemutatkozó forduló mezőnye automatikusan továbbjut az elődöntőbe, és a produkciók új zenei stílusban térnek vissza A Dal színpadára. Az előadókat a zenei élet kiválóságai, a mesterek segítik majd az átdolgozásban, szakmai tippekkel az áthangszereléshez, javaslatokkal az előadásmódra és hangképzésre, valamint „anyai” és „apai” jótanácsokkal.

A produkciókat megújult négytagú zsűri és az ötödik zsűritagként szavazó közönség értékeli. A finalista mezőny kialakításában minden eddiginél nagyobb szerep vár a nézőkre. Az ítészek – Szandi, Bebe, Ferenczi György és Trap kapitány – pedig a biztos döntős helyet jelentő aranygombbal befolyásolhatják a versenydalok sorsát.

A Dal 2026 – február 14-től szombatonként 19:35-től a Dunán.

Kiemelt kép: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea