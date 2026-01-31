Műsorváltozás: Fenyő Miklósra, a magyar rock and roll ikonikus alakjára emlékezik a közmédia

78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas énekes, dalszerző, a Hungária együttes alapító frontembere, a magyar könnyűzene meghatározó alakja. Emléke és szellemi öröksége előtt a közmédia több csatornája tiszteleg válogatott műsorokkal.

A Duna World vasárnap 10:35-től tűzi műsorára a Nyári emlékek – Hogy volt?! című műsor különkiadását. A 2023-ban forgatott adásban a magyar rock and roll egyik legnagyobb ikonja többek között a XIII. kerülethez, különösen a Szent István parkhoz fűződő emlékeiről mesél, valamint arról is, hogy itt született meg a Hotel Menthol című sláger ötlete. Szintén vasárnap, 22.45-től órától a Duna a Cha-cha-cha című, 1982-ben bemutatott filmet vetíti, amelynek Fenyő Miklós volt a zeneszerzője.

Az M2 Petőfi TV-n február 2-án, hétfőn az Esti Kornél című műsorban emlékeznek meg a legendás előadóról, majd ezt követően a 2024-ben rögzített Hungária-koncert felvételét láthatják a nézők. A Petőfi Rádió a hétvégén és a jövő héten is rendszeresen játssza Fenyő Miklós és a Hungária legismertebb dalait.

A Hungária alapítója és zenekarvezetője, Fenyő Miklós a hazai könnyűzene egyik meghatározó alakja volt. Több mint öt évtizedes pályafutása során zeneszerzőként, előadóként és producerként is maradandót alkotott, miközben újító zenei formációival és fiatal tehetségek támogatásával is jelentős hatást gyakorolt a magyar pop- és rockzene alakulására. A Hungária együttessel és szólóelőadóként harmincnál is több lemeze jelent meg, köztük többszörös platina- és aranylemezek. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett zenész munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, a többi között eMeRTon-díjjal, Artisjus és Fonogram Életműdíjjal.

fotó: MTI/Zih Zsolt