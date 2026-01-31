Fenyő Miklós halála – Hankó Balázs: Ma halkabban szól a rock and roll, elment magyarországi helytartója

Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök, valamint számos művész, zenész fejezte ki megrendülését szombaton Fenyő Miklós, a Hungária együttes alapítójának halála miatt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott, Fenyő Miklós „életünk egy darabját is magával vitte”. Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst! – írta.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szintén mély megrendüléssel értesült Fenyő Miklós haláláról. „A zene, a rock and roll nála nem puszta műfaj volt, hanem közösségépítő erő: egy olyan nyelv, amelyet mindenki egyformán értett, és ami generációkon átívelve tartotta össze széles közönségét. Nyugodjék békében!” – fogalmazott az államfő.

A kulturális és innovációs miniszter is megemlékezett Fenyő Miklósról. Hankó Balázs azt írta:

„Ma halkabban szól a rock and roll, elment magyarországi helytartója…”

„Búcsúzunk Fenyő Miklóstól, a magyar könnyűzene megkerülhetetlen alakjától. Dalai, színpadi művei és szellemisége maga volt a szabadság és életöröm. Öröksége velünk marad, zenéje tovább él. Isten nyugosztalja! ”– búcsúzott a miniszter.

Tóth József, a 13. kerület polgármestere közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Fenyő Miklós 2004 óta volt kerület díszpolgára, egész pályafutását végig kísérte kerületi kötődése:

„dalszövegeiben gyakran visszaköszönnek kerületi helyszínek. Fenyő Miklóst a kerület önkormányzata saját halottjának tekinti” – írta a polgármester.

A Hungária együttes énekesnője, Dolly felidézte első találkozásukat 1963-ban, amikor Fenyő Miklós a „gimi klubszobájában énekelt, és közben rágózott”. Pár perc múlva már együtt énekeltek. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – írta.

„Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. (…) Isten veled, Barátom ”

– búcsúzott zenésztársától Dolly.

Másik zenésztársa, Szikora Róbert röviden, az utolsó dallal vett búcsút tőle. A megosztott felvételen egy tavaly novemberi közös fellépésük látható, ahol együtt éneklik az Egy furcsa pár című dalukat.

A József Attila Színház azt írta, fájó szívvel búcsúzik egy ikontól, Fenyő Miklóstól, aki a rock’n’roll lendületét és szabadságát hozta el generációk számára. „2001 októberében színházunkban mutatták be a Made in Hungária című önéletrajzi zenés játékát, amelyben saját életútja mellett Jerry Lee Lewist is megformálta. Az előadás egy olyan alkotó lenyomata, akinek tehetsége és látásmódja maradandó nyomot hagyott a magyar kultúrában” – emelték ki.

Korda György és Balázs Klári is megemlékezett az énekesről.

Azt írták: „korszakos előadó és pályatárs voltál, slágereidet generációk éneklik majd. Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben.”

Made in Hungária című filmben Fenyő Miklóst alakító Szabó-Kimmel Tamás is búcsúzott az énekestől. A színész a közösségi oldalán azt írta: „Ha Te nem vagy, én sem indulhattam volna el… életem egyik legnagyobb élménye emberileg és szakmailag is a Veled való felkészülés, a közös munka… Mindent köszönök.”

Fenyő Miklós énekes, dalszerző, a Hungária együttes alapítója életének 79. évében hunyt el. „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad” – közölte a családja a hivatalos Facebook-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA