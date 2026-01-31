Elhunyt Fenyő Miklós

A halálhírt szombat reggel tették közzé a zenész hivatalos Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a művész a hajnali órákban hunyt el.

A család közleményben búcsúzott tőle:

A hozzátartozók egyben arra kérik a sajtót és a közösségi oldalakon megszólalókat, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat.

Fenyő Miklós már 2024-ben is komoly egészségügyi gondokkal küzdött. Idén január elején derült ki, hogy tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. A múlt héten még a javulás jelei mutatkoztak, később azonban szövődmények léptek fel.

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a Pannónia utcában kezdte, de már az Egyesült Államokban fejezte be – családja ugyanis az 1956-os forradalom után elhagyta az országot. Amikor hazatértek, a Landler Jenő Villamosipari Technikumba járt, ahol osztálytársa és barátja volt a tragikus sorsú gitáros, Barta Tamás. Mivel többet jártak az intézmény mellé, mint az órákra, 1964-ben kirúgták őket, Fenyő végül a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. Szülei kisgyermekkorától taníttatták zongorázni, amerikai kisiskolás évei alatt életre szóló hatással volt rá a rock and roll. Első együttesét tizenöt évesen Szent István parki barátaival, többek között Barta Tamással alakították meg, a Syconor Beatles- és Stones-dalokat, a Radio Luxembourgban hallott külföldi slágereket játszott. Az együttes 1967-ben esett szét, amikor több tagját katonai szolgálatra hívták be.

Fenyő ezután hozta létre a Hungária együttest, amely már hivatásos zenekar volt. 1968-ban a tizenhat évesen írt Csavard fel a szőnyeget című rock and roll-dalával elindultak a Ki mit tud-on. A zsűri eltanácsolta őket, de közönségszavazatokkal bejutottak a döntőbe, amelyet meg is nyertek a Nem bújok én többé már a subába című számmal. A siker ismertté tette nevüket, rendszeresen felléptek az Ifiparkban, 1969-ben a következő Ki mit tud-on közönségdíjat nyertek az Egyszer vagy fiatal című dallal.

Első lemezük, a Koncert a Marson 1970-ben jelent meg és 50 ezer példány kelt el belőle. A hanglemezgyár kegyeiből azonban hamar kiestek, koncertezni idehaza nem nagyon engedték őket, nehogy „elvegyék a levegőt” a futtatott együttesek elől, ezért jobbára külföldön turnéztak. 1978-ban felvehették a Beatles-láz című lemezüket, de végül ezt sem adták ki, csak 1997-ben jelent meg.

Fenyő 1980-ban úgy döntött, hogy visszatér a rock and rollhoz, új felállást toborzott össze, énekesnőnek pedig megnyerte az addig ismeretlen Dollyt. Az ötvenes évek jampi jelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes frenetikus sikert aratott, első nagylemezük magyar rekordot jelentő hatszázezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik. 1981-ben a Limbó hintóval megnyerték a Tánc- és popdal fesztivált, százezres példányszámban fogyott Hotel Menthol című lemezük is.

A sikert sikerre halmozó „nagy” Hungária 1983-ban bomlott fel. Fenyő ezután egy szólóalbumot jelentetett meg, majd megpróbálkozott az akkor kedvelt break műfajjal is, 1985-ben az ismét összeállt Hungáriával dolgozott. 1986-ban Bodnár Attilával létrehozta a popos Modern Hungáriát.

A nyolcvanas évek végétől fiatalokkal kezdett foglalkozni. Ő fedezte fel és futtatta be Szandit, menedzselte a Step együttest, a Calypso 873 Rádió munkatársa volt, 1994-től sorra jelentek meg az 1960-as évek elejének hangulatát visszaadó szólólemezei. 1995-ben összeállt a nyolcvanas évek Hungáriája, amely 70 ezer néző előtt adott koncertet.

Fenyő a színházban is sikeres volt: 1998-ban mutatták be a Fővárosi Operettszínházban a Hotel Mentholt, a hasonló című Hungária-lemez dalai alapján. A darabot több mint 200 előadás után a Madách Színházban játszották, több vidéki színház is színpadra állította, a musical története hat év után egy televíziós felvétellel zárult. Önéletrajzi ihletésű második zenés darabja, a József Attila Színházban bemutatott Made in Hungária, amelyben Jerry Lee Lewis szerepében ő is színpadra lépett, az ebből 2009-ben készült filmre kétszázezernél több néző váltott jegyet. 2006-ban szintén a József Attila színházban mutatták be Tasnádi Istvánnal közösen írt, Aranycsapat című zenés darabját, amely a magyar történelem utolsó ötven évét mutatta be a lelátóról nézve.

Zenéje több filmben felcsendült, szerepet vállalt az egyik nagy kereskedelmi televízió tehetségkutató műsorának zsűrijében is. Évtizedes hagyomány volt, hogy nyár végén a Margitszigeten, majd karácsonykor Fenyő-ünnep címmel lépett fel, e koncertek közül többnek lemezen is megjelent az anyaga.

Mozgalmas és gazdag pályája során a Hungária együttessel és szólóban harmincnál több lemeze jelent meg, köztük többszörös platina- és aranylemezek, gyémántlemezt is átvehetett a zenéjével eladott, több mint ötmillió hanghordozóért. 1990-ben kapta meg a Magyar Rádió nagydíját, az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz-nagydíjat, 1996-ban Huszka Jenő-díjjal tüntették ki, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át, és szűkebb pátriája, a XIII. kerület díszpolgára lett. 2006-ban kapta meg az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Pro Urbe Budapest-díjat, 2017-ben a Fonogram Életműdíjat.

Kiemelt kép: MTVA/Zih Zsolt