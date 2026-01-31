Csináljuk a fesztivált!: Sikeres beugrás – Gudics Máté győzelemre viheti példaképe, Charlie slágerét

Szabó Előd betegsége miatt nem tudta folytatni szereplését a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadában. Helyét Gudics Máté vette át, aki Charlie Az légy, aki vagy című slágerével egészen a show döntőjéig menetelt, ami így esélyessé vált a slágerek slágere cím elnyerésére is. A Család-barát stúdiójában Gudics Máté a feladat nehézségéről beszélt, míg Szabó Előd jelenlegi állapotáról adott megnyugtató hírt a nézőknek.

A Csináljuk a fesztivált! ötödik évadának válogató adásában még Szabó Előd – A Dal 2023 győztes szerzeményét jegyző Titán zenekar frontembere – lépett színpadra Charlie slágerével. Bár az Az légy, aki vagy Korda György aranygombjával továbbjutott az elődöntőbe, ott már Gudics Máté előadásában hallhatta a közönség. Az énekes így a műsor történetében szokatlan módon két dallal is versenybe szállhatott, hiszen eredetileg egy Piramis-slágerrel szerepelt a válogatóban. Bár A becsület nem jutott tovább, Gudics Máté pályatársa betegsége miatt Charlie örökzöldjével egészen a szombati fináléig menetelt, ahol akár a slágerek slágere címet is elnyerheti.

Gudics Máté a Család-barát vendégeként bevallotta, mindkét dal különösen közel áll a szívéhez. „Bár a beugrás miatt kevesebb időm volt felkészülni Charlie számára, gyerekkorom óta példaképem, ismerem a dalait, így volt mire támaszkodnom. Charlie rendkívül technikás énekes, elképesztő mélységeket és magasságokat képes megélni és közvetíteni egy dalban. Szerettem volna neki és Elődnek is megfelelni, akinek köszönhetően a dal továbbjutott a válogatóból” – fogalmazott az énekes.

Mondhatni, rajongótól rajongóhoz került Charlie klasszikusa, hiszen Szabó Előd is nagy tisztelője a Petőfi Zenei Díj Életműdíjával elismert előadóművésznek. A Titán frontembere erdélyi otthonából jelentkezve beszélt minderről, és gratulált Gudics Máté teljesítményéhez.

Szabó Előd visszatekintett a kényszerű cserét kiváltó betegségére is. „Valószínűleg néhány éve már magas lehetett a vérnyomásom, amelyhez a szervezetem folyamatosan alkalmazkodott. Viszont amikor egy koncerten jelentkezett a betegség, és komolyabb gondot okozott, orvosaim tanácsát megfogadva úgy döntöttem, nem folytatom a versenyt. Azóta már jól vagyok, szedem a gyógyszert, és a közönség színpadon is láthatott már” – nyugtatta meg a nézőket az énekes.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga