Balázs Fecó-dal lett a slágerek slágere – véget ért a Csináljuk a fesztivált! ötödik évada

A Duna zenés showműsorának fináléjában megható és drámai pillanatban, valamint táncban nem volt hiány. A Csináljuk a fesztivált! győztes, öt generációt összekötő slágere a Hazafelé lett a Koráltól. Janza Kata aranygombját Veréb Tamás győzelemmel hálálta meg. Második helyen Cserháti Zsuzsa dala, a Boldogság és én végzett. A dobogó harmadik fokán holtverseny alakult ki A szerelemnek múlnia kell, valamint a Korda házaspár kedvence, a Törj ki a csendből között.

Veréb Tamás a győzelemig vitte példaképe 1975-ös örökzöldjét a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadában. Balázs Fecó és Földes László „Hobo” lírai szerzeménye, a Hazafelé öt évtizede közönségkedvenc, de most „hivatalosan is” öt generáció legjobb slágereként vonult be a műsor történetébe. Az előadó több sikeres produkciót tudhat maga mögött a Duna show-jának színpadán, de az első évad óta vágyott már egy Balázs Fecó-dalra.

Bár teljesült a kívánsága, jóval nagyobb kihívást jelentett számára, mert versenydala nemrég elvesztett nagymamája kedvenc slágere volt. A produkció a válogatóban elnyerte Janza Kata aranygombját, majd a döntőben a stúdióközönség pontjai alapján is első helyen végzett. Az ítész azt vallja: „Ez minden magyar ember közös dala”, és nemcsak zsűriként, hanem rajongóként is drukkolt a győzelméért. Az eredményhirdetés után a döntősök és a zsűri közösen is elénekelte a győztes dalt, méltó emléket állítva a legendás eredeti előadónak.

A zsűri és a stúdióközönség pontszámai alapján A boldogság és én végzett második helyen Radics Gigi előadásában. Cserháti Zsuzsa slágere ismét könnyeket csalt Balázs Klári szemébe, Bereczki Zoltánnak pedig a mezőny győztes dala volt. A harmadik helyezésen Zorán klasszikusa és Oláh Gergő sikerdala osztozott. A szerelemnek múlnia kell Miller Zoltán és Vágó Bernadett duettjeként hangzott el, a finálé egyetlen páros produkciója közben Bereczki Zoltán nem bírt a könnyeivel. A Törj ki a csendből Szabó Mátéval robbantotta fel a színpadot fordulóról fordulóra, előadását a zsűri vokálja kísérte, és álló taps követte szűnni nem akaró ovációval. A 2013-as sláger Korda György és Balázs Klári kedvence lett, a maximálisan adható, 10-10 ponttal ismerték el.

A Csináljuk a fesztivált! legújabb évadának döntőjében 110 év legnagyobb magyar slágerei versengtek. A fináléban Cserháti Zsuzsa, Kovács Kati, Charlie, a Korál, a Tátrai Band, a V’Moto-Rock, Zorán, valamint a Lóci játszik, Oláh Gergő és a TNT dala csendült fel. Az eddigi évadok slágermentő missziójának köszönhetően az 1915 és 2025 közötti időszakból mintegy 300 szerzemény éledt már újjá, és generációk ismerhették meg vagy fedezhették fel őket újra.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga és MTI/Máthé Zoltán