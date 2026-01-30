Elhunyt Kőszegi Imre dobos, zeneszerző, a magyar dzsessz kiemelkedő alakja. A Liszt Ferenc-díjas zenész, aki számos világsztárral játszott együtt, csütörtökön, 81 évesen halt meg – írta a jazz.hu szakmai portál pénteken.

Kőszegi Imre 1944. december 6-án született Budapesten. Ötéves korában zongorázni kezdett, kilencéves korától, 1953-tól dobolt. 1963-ban végzett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium dobszakán. 1966-tól 1970-ig Nyugat-Európában élt, ahol több neves dzsesszművésszel lépett fel. Fiatal dobosként Pege Aladár nagybőgős-basszusgitáros együttesében játszott.

1975-ben indult el első saját együttesével, a Kőszegi Rhythm and Brass-szal, az együttes két fafúvósból, egy dobosból és egy ütősből állt. 1980-ban megalapította nemzetközi együttesét, Jack Gregg amerikai basszista, Zbigniew Namyslowski lengyel szaxofonos és Gárdonyi László magyar zongorista társaságában nagy sikerrel turnéztak Európában.

A magyar dzsessz nagy generációjának egyik kiemelkedő muzsikusa, a hazai és a nemzetközi dzsesszélet egyik legtevékenyebb résztvevője volt. Játékára leginkább a bepop és a swinging jazz volt hatással, de nyitottsága miatt szinte minden stílusban kipróbálhatta tudását. Több rádiós, tévés, színházi zenét írt. Számos rádiós dzsesszverseny fődíjasa, Európa leghíresebb dzsesszfesztiváljainak állandó szereplője, az európai ranglistavezetők egyike volt.

A kiváló dobos több évtizedes pályafutása során több mint százötven lemezfelvételen működött közre. Szinte valamennyi ismert hazai dzsesszzenésszel és számos világsztárral játszott együtt, köztük Szakcsi Lakatos Bélával a Rákfogóban, majd számos más formációban; a Super Trióban Vukán Györggyel és Berkes Balázzsal, a Take 4-ban Babos Gyulával és Tomsits Rudolffal.

Zenésztársa volt továbbá Lakatos „Ablakos” Dezső, Balogh „Csibe” Jenő, Vukán György, Berki Tamás, de külföldi sztárokkal is gyakran dolgozott együtt, köztük volt mások mellett Toto Blanke, Charlie Mariano, Charles Tolliver, Art Farmer, Chico Freeman, Trilok Gurtu, Kenny Wheeler, Harry Sokal, Fritz Power, Albert Mangelsdorf, Teddy Wilson, Frank Foster, Steve Grossman, Gary Bartz vagy Michael „Patches” Stewart és Frank Zappa.

1992-től tanított, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz tanszakának dob tanszékvezető tanáraként tevékenykedett. 2002 és 2008 között a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt.

Munkásságát számos díjjal ismerték el: 1995-ben Szabó Gábor-életműdíjjal, 1998-ban Lyra-díjjal, 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével, 2009-ben a Magyar Jazz Díjával, 2011-ben Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták, tavaly májusban vehette át a Babos jazz-előadói díjat. Emellett eMeRTon-, Gramofon- és Artisjus-díjat is kapott.

